Немцы чуят подвох: Германия поймала Киев на лжи и манипуляциях о мире

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Европейские страны продолжают наращивать объёмы военной помощи Украине, что ставит под сомнение готовность украинского руководства к долгосрочному мирному урегулированию конфликта.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

По мнению Штеффена Котре, депутата немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), масштабные поставки вооружений скорее подталкивают Киев к продолжению боевых действий, нежели к поиску компромиссов. Котре выразил эту мысль в ответ на запрос РИА Новости, подчеркнув, что в такой ситуации сложно говорить о серьёзности намерений Украины добиться устойчивого перемирия.

Котре также подверг жёсткой критике роль Европейского Союза и Германии в попытках разрешить украинский кризис. По его убеждению, вместо того чтобы взять на себя роль нейтральных посредников и сосредоточиться на содействии мирным переговорам, ЕС и Германия делают ставку на военное усиление Украины, наращивая экспорт оружия и всё глубже вовлекаясь в эскалацию конфликта.

Как считает депутат, подобная стратегия не приближает мир, а лишь закрепляет конфронтацию, превращая Европу в потенциальную зону боевых действий. В качестве альтернативы Котре предлагает Германии пересмотреть свою внешнюю политику в сторону суверенитета, дипломатии и поиска баланса интересов, возвращаясь к принципам взаимопонимания между государствами.

На этом фоне Россия предприняла неожиданный шаг, объявив по решению президента Владимира Путина о временном перемирии в честь 80-летия Победы. С 00:00 по московскому времени 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия были приостановлены. Однако, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона до сих пор не отреагировала на инициативу Москвы, и в России по-прежнему нет ясности, присоединится ли Киев к режиму прекращения огня.

В Кремле давно указывают, что непрерывные поставки западного вооружения Украине не только препятствуют мирному урегулированию, но и ведут к прямому вовлечению стран НАТО в зону конфликта, что в Москве расценивают как "игру с огнём". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые транспорты с вооружением для Украины будут считаться законной военной целью для России.

По его данным, США и НАТО уже фактически участвуют в конфликте не только посредством поставок оружия, но и через обучение украинских военных на территории ряда европейских стран, включая Великобританию, Германию и Италию. В российском руководстве неоднократно заявляли, что закачка оружия на Украину со стороны Запада лишь усугубляет кризис и лишает смысла любые переговоры, ведя к ещё более негативным последствиям.

Уточнения

"Альтернати́ва для Герма́нии" (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году.

