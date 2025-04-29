Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинская мясорубка: жены украинцев пытаются спасти своих мужей, идя на службу в ВСУ
Мост Америка-Китай: дипломатический сдвиг или игра в поддавки
Котлеты, которые удивят: зачем добавлять крапиву в фарш этой весной
Белый шум: мир отреагировал на заявления Киева о России
Укладка не та? Возможно, вы всю жизнь жили с чужим лицом
Ваш диван пахнет затхлостью? Вот как быстро вернуть ему свежий аромат
Жуткие находки рассказали о гладиаторских боях с экзотическими животными на севере
Авангард мира: Россия и страны БРИКС возглавляют борьбу за справедливость
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault

Немцы чуят подвох: Германия поймала Киев на лжи и манипуляциях о мире

2:59
Силовые структуры » Военные новости

Европейские страны продолжают наращивать объёмы военной помощи Украине, что ставит под сомнение готовность украинского руководства к долгосрочному мирному урегулированию конфликта.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

По мнению Штеффена Котре, депутата немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), масштабные поставки вооружений скорее подталкивают Киев к продолжению боевых действий, нежели к поиску компромиссов. Котре выразил эту мысль в ответ на запрос РИА Новости, подчеркнув, что в такой ситуации сложно говорить о серьёзности намерений Украины добиться устойчивого перемирия.

Котре также подверг жёсткой критике роль Европейского Союза и Германии в попытках разрешить украинский кризис. По его убеждению, вместо того чтобы взять на себя роль нейтральных посредников и сосредоточиться на содействии мирным переговорам, ЕС и Германия делают ставку на военное усиление Украины, наращивая экспорт оружия и всё глубже вовлекаясь в эскалацию конфликта.

Как считает депутат, подобная стратегия не приближает мир, а лишь закрепляет конфронтацию, превращая Европу в потенциальную зону боевых действий. В качестве альтернативы Котре предлагает Германии пересмотреть свою внешнюю политику в сторону суверенитета, дипломатии и поиска баланса интересов, возвращаясь к принципам взаимопонимания между государствами.

На этом фоне Россия предприняла неожиданный шаг, объявив по решению президента Владимира Путина о временном перемирии в честь 80-летия Победы. С 00:00 по московскому времени 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия были приостановлены. Однако, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона до сих пор не отреагировала на инициативу Москвы, и в России по-прежнему нет ясности, присоединится ли Киев к режиму прекращения огня.

В Кремле давно указывают, что непрерывные поставки западного вооружения Украине не только препятствуют мирному урегулированию, но и ведут к прямому вовлечению стран НАТО в зону конфликта, что в Москве расценивают как "игру с огнём". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые транспорты с вооружением для Украины будут считаться законной военной целью для России.

По его данным, США и НАТО уже фактически участвуют в конфликте не только посредством поставок оружия, но и через обучение украинских военных на территории ряда европейских стран, включая Великобританию, Германию и Италию. В российском руководстве неоднократно заявляли, что закачка оружия на Украину со стороны Запада лишь усугубляет кризис и лишает смысла любые переговоры, ведя к ещё более негативным последствиям.

Уточнения

"Альтернати́ва для Герма́нии" (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Красота и стиль
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
У женщин нет прав: радикальные меры Америки повергнут в шок
Немцы чуят подвох: Германия поймала Киев на лжи и манипуляциях о мире
Несправедливый мир: БРИКС готовы ответить на односторонние санкции Запада
Просьба о пощаде: Лавров раскрыл, почему Запад просит прекратить огонь
А судьи кто: Россия предложила революционных подход к международным судебным инстанциям
Уничтожить бомбы: уничтожение ядерного арсенала возможно при диалоге США и РФ
Автомобилисты в шоке: 5 мифов об уходе за авто, в которые вы до сих пор верите
Бойкот кока-колы и бургеров — Дания приняла неординарные меры против США
Остановить Израиль: в ООН призвали мир к неожиданным действиям
Время для диалога: Россия готова на прямые переговоры с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.