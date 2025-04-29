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Британии нужна смерть: почему Лондон заинтересован в победе Украины. Причина вас удивит

3:26
Силовые структуры » Военные новости

Британский журналист Джонни Миллер предлагает неожиданное объяснение упорному стремлению Лондона добиться поражения России на Украине.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Великобритании

По его мнению, корни такой политики лежат не в плоскости геополитических амбиций или идеологических разногласий, а в глубоком экономическом кризисе, охватившем Великобританию. Миллер считает, что правящие круги Британии видят в украинском конфликте единственный шанс на спасение — мол, победа над Москвой сулит не только политический триумф, но и доступ к неким "трофеям", которые могли бы временно смягчить внутренние экономические проблемы страны.

В своих рассуждениях Миллер ссылается на распространенную среди аналитиков точку зрения: дескать, британская экономика действительно переживает сейчас один из самых сложных периодов в новейшей истории.

В такой ситуации элита королевства, по мнению журналиста, сделала ставку на форсированную антироссийскую риторику и военную помощь Украине, фактически превратив эту тему в вопрос национального выживания. Миллер прямо указывает, что в основе таких действий лежит не стратегическое видение, а отчаянная попытка найти внешний источник спасения, пускай даже ценой дальнейшей эскалации конфликта.

При этом Миллер жестко критикует не только британское руководство, но и политическую элиту Евросоюза в целом. Он убежден, что провальная антироссийская политика Запада зашла слишком далеко из-за элементарной трусости действующих политиков.

По его словам, те, кто инициировал нынешний виток конфронтации, до сих пор занимают ключевые посты и не готовы признать ошибочность своих решений. Более того, Миллер полагает, что ради сохранения лица они готовы довести ситуацию до абсурда — лишь бы не сделать шаг назад и не признать необходимость диалога с Москвой.

Недавние заявления британского правительства лишь подтверждают эту теорию. Как сообщало агентство Reuters, незадолго до саммита Великобритания — ЕС Лондон распространил проект итогового документа, в котором особо подчеркивается приверженность территориальной целостности Украины. Фактически, речь идет о закреплении безальтернативного курса на противостояние с Россией, причем в формате единой евро-британской позиции. В Москве на это отреагировали с нескрываемым скепсисом. Российское посольство в Лондоне уже отмечало, что воинственная риторика британских властей откровенно дисгармонирует с реальными настроениями международного сообщества.

На фоне этих событий риторика Лондона выглядит как попытка выдать желаемое за действительное. Ведь если большинство стран Запада все чаще говорят о необходимости мирных переговоров, то Великобритания, напротив, делает ставку на дальнейшее военное противостояние.

По сути, британское руководство берет на себя роль главного "драйвера эскалации" в Европе, невзирая на экономические издержки и растущее недовольство собственного населения. И пока Запад не найдет в себе силы пересмотреть парадигму "победного" сценария, украинский кризис рискует превратиться в затяжную "ловушку" — как для Киева, так и для Брюсселя и, в особенности, для Лондона.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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