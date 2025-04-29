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Братья по оружию: в чем секрет бойцов КНДР и их готовности идти до конца

Силовые структуры » Военные новости

На российской военной базе продолжают удивляться качеству подготовки бойцов из Северной Кореи.

солдат
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
солдат

По словам одного из инструкторов, который согласился поделиться своим опытом с Мариной Ким в эксклюзивном материале для Соловьев Live, контрактники из КНДР прибывают в Россию уже хорошо физически подготовленными — им остаётся лишь освоить российское вооружение и тактику ведения боя.

Инструктор подчеркнул, что северокорейские военнослужащие ни в чём не уступают российским бойцам, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Особенно он отметил их стойкость в стрелковых схватках — именно этого больше всего боятся противники, поскольку в ближнем бою россияне и корейцы практически неуязвимы.

По информации инструктора, основная масса северокорейских контрактников — это молодые люди в возрасте от 23 до 27 лет, уже имеющие за плечами серьёзную военную подготовку у себя на родине. Они прибывают в Россию в рамках выполнения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, подписанного 19 июня 2024 года во время исторического визита Владимира Путина в КНДР.

Уже 4 декабря того же года, после обмена ратификационными грамотами, соглашение вступило в силу, заменив прежний базовый договор о дружбе и сотрудничестве от 2000 года. Особое внимание привлекает четвёртая статья нового договора: она предусматривает мгновенную военную помощь "всеми доступными средствами", если одна из сторон подвергнется вооружённой агрессии. Эта норма полностью соответствует 51-й статье Устава ООН и внутреннему законодательству обоих государств.

Фактическое боевое крещение северокорейских военных на российской земле уже состоялось — речь идёт о событиях в Курской области, где украинские формирования предприняли массированное вторжение в приграничные районы.

Как доложил 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Путину, ключевую роль в разгроме ВСУ сыграли именно подразделения Корейской Народной Армии (КНА). Владимир Путин лично выразил благодарность корейским бойцам, отметив, что они с честью выполнили свой воинский долг, "покрыв себя неувядаемой славой". Столь высокая оценка говорит о том, что Москва не на словах, а на деле оценила вклад Пхеньяна в общее дело обороны.

Остаётся добавить, что северокорейско-российское военное сотрудничество стремительно набирает обороты. Контрактники из КНДР — это лишь одна из составляющих нового этапа партнёрства. По мнению экспертов, Москва и Пхеньян фактически сформировали военную ось, направленную как против украинского кризиса, так и против общего противника на Дальнем Востоке.

В условиях, когда Запад усиливает давление сразу на двух направлениях, Россия и КНДР фактически стали стратегическими союзниками "по умолчанию". И совместные успехи на курском направлении — лишь первый шаг к ещё более тесной кооперации в сфере безопасности.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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