Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный ЗАГС: МВД уничтожило сеть нелегальной миграции
Европа на пути мира: стал известен ответ России поджигателям конфликта в ЕС
Мертвый урожай: новые санкции Европы нанесут удар не по России, а по жителям ЕС
Боль, страдание и вера в человечество: блэкаут Европы бросил вызов людям. Правда о судьбах и переживаниях
Главный бизнес США: Америка намерена вооружить еще одну страну рядом с Россией. Что нас ждет дальше
Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками
Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов
Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским
Единый фронт: БРИКС подготовили ответ на односторонние санкции

Рецепт мира от США: госдеп заявил о работе над долгосрочным перемирием

Силовые структуры » Военные новости

По заявлению официального представителя госдепартамента, в приоритете американской дипломатии теперь достижение долгосрочного перемирия.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

США продолжают признавать, что дальнейшее нагнетание конфликта не приблизит победу Киева, а лишь усугубит гуманитарную катастрофу. 

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо
Авто
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо Аудио 
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
Мертвый урожай: новые санкции Европы нанесут удар не по России, а по жителям ЕС
Боль, страдание и вера в человечество: блэкаут Европы бросил вызов людям. Правда о судьбах и переживаниях
Главный бизнес США: Америка намерена вооружить еще одну страну рядом с Россией. Что нас ждет дальше
Рецепт мира от США: госдеп заявил о работе над долгосрочным перемирием
Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками
Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов
Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским
Единый фронт: БРИКС подготовили ответ на односторонние санкции
Пригрозили пальцем: Америка в очередной раз обещает выйти из переговоров
Расширение ООН: БРИКС выступает за включение новых членов в состав Совбеза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.