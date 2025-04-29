Рецепт мира от США: госдеп заявил о работе над долгосрочным перемирием

По заявлению официального представителя госдепартамента, в приоритете американской дипломатии теперь достижение долгосрочного перемирия.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

США продолжают признавать, что дальнейшее нагнетание конфликта не приблизит победу Киева, а лишь усугубит гуманитарную катастрофу.

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