Главный бизнес США: Америка намерена вооружить еще одну страну рядом с Россией. Что нас ждет дальше

Пентагон сделал ещё один шаг к наращиванию военного потенциала НАТО на восточном фланге.

Фото: commons.wikimedia.org by Causa83, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности

Агентство по оборонному сотрудничеству министерства обороны США официально подтвердило: госдепартамент дал зелёный свет крупнейшей оружейной сделке с Польшей за последние годы. Варшава получит американские ракеты "воздух — воздух" средней дальности AIM-120D на внушительную сумму — 1,33 миллиарда долларов.

Фактически, это не просто очередная поставка вооружений, а качественное усиление польской авиации и сигнал Москве: в случае эскалации США готовы мгновенно насытить европейский театр военных действий новейшими средствами поражения.

Речь идёт о 400 ракетах AIM-120D — самой продвинутой модификации семейства "Спарроу". Эти боеприпасы бьют на 160 километров с высостью до 20 км и способны уничтожить любую цель — от истребителей до крылатых ракет. В Пентагоне не скрывают: главная цель поставок — укрепить восточный фланг НАТО перед лицом "российской агрессии".

Польша, граничащая с Калининградской областью и Белоруссией, становится ключевым воздушным бастионом альянса. Вместе с ракетами Варшава получит комплексное логистическое обеспечение: тренажёры для пилотов, системы обслуживания и запасные части. Фактически, американцы берут польскую авиацию под контроль — теперь лётчики F-16 смогут интегрироваться в реальном времени с разведывательными системами НАТО и мгновенно получать целеуказания.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

