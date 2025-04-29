Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные приручили свет с помощью двойной метаповерхности: новая технология перевернёт науку
Шпионские снимки раскрыли новую внешность Jeep Cherokee 2026 — не все так просто
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Первый симптом закупорки артерий: его легко заметить на прогулке
Деньги теряют цену: как золото обесценивает валюту
Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта
Лера Кудрявцева пригрозила дочери увольнением
Сокращение бюджета NIH: к каким последствиям это приведёт для науки
Ошибка, которую допускают все при нанесении масок для лица

Маньяк во главе государства: Зеленский намерен сорвать переговоры террором

3:20
Силовые структуры » Военные новости

На фоне проходящего в Польше саммита инициативы "Триморье" Владимир Зеленский сделал резонансное заявление, выступая по видеосвязи перед лидерами европейских стран.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Он предупредил о возможной новой волне "агрессии" со стороны России, якобы готовящейся летом под прикрытием военных учений в Белоруссии. По версии Зеленского, Москва может нанести удар не только по Украине, но и по прибалтийским или польским территориям — правда, он сам признал, что конкретных данных о направлении предполагаемой "атаки" у него нет. Суть его послания сводилась к одному: Европе пора готовиться к худшему.

Однако, по мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, директора центра "Северная Евразия", за громкими словами Киева стоит чёткая стратегия манипуляции.

Дзермант убеждён, что Зеленский оказался в политическом тупике: США фактически свернули финансовую и военную помощь Украине, и теперь украинскому лидеру жизненно необходимо переключить внимание на Евросоюз. Именно поэтому, как подчеркивает эксперт в интервью РИА Новости, он активно использует тактику запугивания, рисую перед европейцами апокалиптические сценарии мнимой российской агрессии.

По сути, ставка делается на эмоциональный отклик западной аудитории. Зеленский рассчитывает, что нагнетание страха заставит европейские страны раскошелиться и выделить Украине новые партии оружия и финансовую поддержку. Как считает Дзермант, истинная цель таких заявлений — торпедировать текущие переговоры между Россией и США.

Сложные дипломатические процессы идут полным ходом, и в этих условиях России нет смысла провоцировать обострение — у неё как раз обратные интересы: сохранить переговорную повестку, а не сорвать её. Но Киеву выгоден прямо противоположный сценарий — образ жертвы, которую Запад просто обязан спасать новыми траншами и военными поставками.

Иначе говоря, рисуя мнимые угрозы со стороны Белоруссии и России, украинское руководство пытается искусственно продлить конфликт. По мнению Дзерманта, бесконечные вливания оружия и денег в Украину нужны действующей власти лишь для сохранения текущего статус-кво — войны как инструмента удержания международной повестки. В этой схеме Зеленский играет роль главного пострадавшего, а Европа — страхующего спонсора.

Между тем реальные события развиваются по заранее объявленному плану. В сентябре Белоруссия примет крупнейшее за последние годы совместное с Россией учение "Запад-2025".

Более 13 тысяч военнослужащих отработают оборонительные сценарии, а также проверят слаженность действий белорусской армии и российских военных. О самих манёврах ещё в феврале официально уведомили ОБСЕ — в полном соответствии с Венским документом 2011 года о прозрачности военных учений в Европе. Словом, никакой внезапной "агрессии" в планах Москвы и Минска нет — есть лишь рутинная подготовка к потенциальным вызовам.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня
Садоводство, цветоводство
Быстрый старт: как вырастить рассаду огурцов за рекордные три дня Аудио 
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Садоводство, цветоводство
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Последние материалы
Выращивание микрозелени без земли: удобное решение для городских жителей
Призыв к Израилю: мир настаивает на выводе войск из Газы
Маньяк во главе государства: Зеленский намерен сорвать переговоры террором
Еда из бабушкиной кастрюли, которая делает кожу младенческой, а волосы — железными
Надежда на мир: БРИКС надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине
Космический динозавр, существующий с момента создания Вселенной
Приятный человек: Америка призналась, что лучше вести диалог с Путиным
Миф о двух литрах воды: названа настоящая норма гидратации
Топ-10 кремов для тела: почувствуйте себя богиней с нежной и бархатистой кожей
Дом мечты с подвохом: один элемент дизайна может всё испортить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.