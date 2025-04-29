Маньяк во главе государства: Зеленский намерен сорвать переговоры террором

3:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне проходящего в Польше саммита инициативы "Триморье" Владимир Зеленский сделал резонансное заявление, выступая по видеосвязи перед лидерами европейских стран.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Он предупредил о возможной новой волне "агрессии" со стороны России, якобы готовящейся летом под прикрытием военных учений в Белоруссии. По версии Зеленского, Москва может нанести удар не только по Украине, но и по прибалтийским или польским территориям — правда, он сам признал, что конкретных данных о направлении предполагаемой "атаки" у него нет. Суть его послания сводилась к одному: Европе пора готовиться к худшему.

Однако, по мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, директора центра "Северная Евразия", за громкими словами Киева стоит чёткая стратегия манипуляции.

Дзермант убеждён, что Зеленский оказался в политическом тупике: США фактически свернули финансовую и военную помощь Украине, и теперь украинскому лидеру жизненно необходимо переключить внимание на Евросоюз. Именно поэтому, как подчеркивает эксперт в интервью РИА Новости, он активно использует тактику запугивания, рисую перед европейцами апокалиптические сценарии мнимой российской агрессии.

По сути, ставка делается на эмоциональный отклик западной аудитории. Зеленский рассчитывает, что нагнетание страха заставит европейские страны раскошелиться и выделить Украине новые партии оружия и финансовую поддержку. Как считает Дзермант, истинная цель таких заявлений — торпедировать текущие переговоры между Россией и США.

Сложные дипломатические процессы идут полным ходом, и в этих условиях России нет смысла провоцировать обострение — у неё как раз обратные интересы: сохранить переговорную повестку, а не сорвать её. Но Киеву выгоден прямо противоположный сценарий — образ жертвы, которую Запад просто обязан спасать новыми траншами и военными поставками.

Иначе говоря, рисуя мнимые угрозы со стороны Белоруссии и России, украинское руководство пытается искусственно продлить конфликт. По мнению Дзерманта, бесконечные вливания оружия и денег в Украину нужны действующей власти лишь для сохранения текущего статус-кво — войны как инструмента удержания международной повестки. В этой схеме Зеленский играет роль главного пострадавшего, а Европа — страхующего спонсора.

Между тем реальные события развиваются по заранее объявленному плану. В сентябре Белоруссия примет крупнейшее за последние годы совместное с Россией учение "Запад-2025".

Более 13 тысяч военнослужащих отработают оборонительные сценарии, а также проверят слаженность действий белорусской армии и российских военных. О самих манёврах ещё в феврале официально уведомили ОБСЕ — в полном соответствии с Венским документом 2011 года о прозрачности военных учений в Европе. Словом, никакой внезапной "агрессии" в планах Москвы и Минска нет — есть лишь рутинная подготовка к потенциальным вызовам.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

