Таран против России: Запад сам назвал страну, которая повторит путь Украины

4:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В последнее время в Молдавии разворачивается сценарий, до боли знакомый по событиям на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

По мнению международного обозревателя Лукаса Лейроса, Кишинев фактически копирует политику Киева, расставаясь с национальным богатством в угоду зарубежным корпорациям и правительствам. В своей статье для infoBRICS Лейрос обращает внимание на тревожную тенденцию: молдавские власти активно передают иностранным компаниям земли и природные ресурсы страны, демонстрируя, по сути, утрату государственного суверенитета.

Лейрос напоминает, что схожие процессы уже шли на Украине. Международные корпорации скупали там лучшие чернозёмы под предлогом погашения военных долгов. Теперь, по наблюдениям журналиста, аналогичная судьба грозит и Молдавии.

В частности, американская финансовая корпорация BlackRock развернула в республике настоящую кампанию по скупке сельскохозяйственных угодий. Масштабы сделки поражают: свыше трёх миллионов гектаров молдавской земли — а это почти две трети всех пахотных площадей страны — уже фактически перешли под контроль корпорации. Самое примечательное, что всё это происходит с молчаливого согласия прозападного правительства Молдавии.

Но если взглянуть глубже, подобная "распродажа" национального богатства — лишь часть более широкой стратегии. Лейрос убеждён, что Молдавия и Украина идут параллельными курсами, подчиняясь единому сценарию. Обе страны форсируют прозападную интеграцию, декларируя курс на ЕС и НАТО, при этом внутри государства усиливаются авторитарные тенденции.

Власти давят оппозицию, притесняют этнические меньшинства и откровенно демонстрируют несамостоятельность на международной арене. Показательно, что в обеих странах главные выгодоприобретатели подобных "реформ" — одни и те же "финансовые акулы", среди которых BlackRock занимает едва ли не центральное место.

Однако земельная проблема — это лишь верхушка айсберга. С момента прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), фактическим лидером которой называют президента Майю Санду, в Молдавии начался период, который критики окрестили политикой "беспамятства". Парламентское большинство ПДС уже приняло ряд законов, откровенно переписывающих историю страны.

В их числе — запрет на использование георгиевской ленты, символа памяти о Великой Отечественной войне, и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии. В Кишиневе и других городах страны эти монументы появляются как грибы, вызывая возмущение общественности, которая прекрасно помнит о зверствах румынских оккупантов на молдавской земле.

Параллельно власти Молдавии перешли к откровенно репрессивным мерам против любого инакомыслия. Под надуманными предлогами арестовывают неугодных политиков — достаточно вспомнить задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Депутаты, посетившие Россию, подвергаются преследованиям прямо в аэропорту Кишинева. Против ряда оппозиционных лидеров фабрикуются уголовные дела, фактически парализуя их политическую деятельность. Власть также пытается законодательно запретить массовые протесты — причём не только во время выборов, но и в течение целого месяца после них. Фактически, в республике устанавливается режим, мало совместимый с демократией.

В итоге складывается парадоксальная картина: страна, декларирующая европейский вектор и приверженность демократическим ценностям, на деле скатывается к авторитаризму, распродаёт национальные ресурсы и переписывает собственную историю в угоду внешним игрокам. Лейрос не без оснований считает, что за этим стоит не самостоятельный курс Кишинева, а хорошо скоординированная стратегия, в которой Молдавии отведена роль сырьевого придатка и политического плацдарма Запада в регионе.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

