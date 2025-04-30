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Начало войны: НАТО заменит ВСУ на полне боя

3:19
Силовые структуры » Военные новости

Недавний диалог между политологом Ростиславом Ищенко и читателями издания "Военное дело" пролил свет на один из наиболее острых вопросов современности: вероятность прямого военного столкновения между НАТО и Россией.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Разговор коснулся сценариев развития конфликта на Украине и той грани, за которой Североатлантический альянс мог бы открыто вмешаться в противостояние.

По мнению Ищенко, если под вмешательством понимать непосредственное участие в боевых действиях, то НАТО как единая структура едва ли решится на такой шаг. Это автоматически означало бы начало мировой войны с непредсказуемыми последствиями. Суть в том, что решения внутри альянса принимаются на основе консенсуса, а значит, требуется согласие всех членов организации.

По меньшей мере треть, если не половина стран-участниц НАТО, совершенно не горит желанием ввязываться в прямое военное противостояние с Россией. Подобный шаг попросту не находит поддержки среди многих европейских государств.

Совсем иначе обстоит дело с менее явными, но от этого не менее действенными формами участия. Политолог подчеркнул, что НАТО фактически вовлечён в конфликт с самого его зарождения, если не раньше. Ещё в 2000 году, задолго до нынешнего обострения на Украине, альянс начал разворачивать своё политическое и военное присутствие в регионе.

С тех пор поддержка Киева со стороны Североатлантического блока лишь усиливалась — будь то дипломатические заявления, финансовая подпитка, экономическое содействие или военно-техническая помощь. Более того, наёмники и военные советники из стран НАТО давно действуют на украинской территории. Ищенко напомнил, что ни Россия, ни США, ни ведущие европейские члены альянса никогда не делали секрета из факта иностранного вмешательства.

Особый акцент эксперт сделал на пресловутой пятой статье Вашингтонского договора — том самом пункте, который декларирует коллективную защиту государства-члена НАТО в случае внешней агрессии. Парадокс, однако, заключается в том, что формат этой поддержки остаётся на усмотрение национальных правительств. Иными словами, каждый участник альянса сам решает, как именно он будет поддерживать "пострадавшую сторону".

Именно эта юридическая лазейка позволяет говорить о том, что Россия фактически уже подверглась агрессии со стороны НАТО. Украина, формально не входящая в Североатлантический блок, де-факто превратилась в плацдарм для действий альянса.

Ищенко чётко обозначил: действия НАТО на украинской территории ведутся под прикрытием так называемого формата "коллективной обороны". Вот только истинная суть этих действий — вовсе не оборона, а откровенно наступательная стратегия. По сути, альянс ведёт прокси-войну против России, используя территорию и ресурсы государства, формально остающегося нейтральным.

Начало этой политики было положено ещё в начале 2000-х, если не раньше. Провокационные шаги в адрес Москвы тогда стали первым кирпичиком в фундаменте нынешнего конфликта.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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