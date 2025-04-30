На пороге войны: милитаризм Европы усиливается, как и расходы на ВПК

Еврокомиссия объявила о выделении 910 миллионов евро на развитие оборонной промышленности в рамках Европейского оборонного фонда.
Главная цель программы — устранить наиболее острые пробелы в безопасности, в частности, в сфере военной мобильности и защиты от современных угроз, таких как атаки беспилотников. Примечательно, что впервые в подобных проектах сможет участвовать Украина — её оборонные предприятия получат шанс интегрироваться в общеевропейскую систему безопасности.
По заявлению Еврокомиссии, эти внушительные инвестиции призваны не просто поддержать статус-кво, а создать по-настоящему инновационную и конкурентоспособную оборонную промышленность Европы.
Фактически речь идёт о формировании единого технологического фронта, способного оперативно реагировать на вызовы современности. В документе отдельно подчёркивается, что средства будут направлены на две ключевые области: повышение мобильности военных подразделений (включая наземную и логистическую составляющую) и усиление защиты от БПЛА. Именно эти направления сегодня считаются наиболее уязвимыми перед лицом новых военных реалий.
Как пояснил на недавнем брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье, финансирование будет распределено между 62 конкретными проектами в оборонном секторе. Это не просто раздача грантов — каждый проект проходит строгий отбор и должен соответствовать общей стратегии усиления европейской автономии в сфере безопасности. Другими словами, Брюссель намерен не просто поддержать отдельные компании, а выстроить системную цепочку взаимодействия между государствами-членами ЕС, исследовательскими центрами и промышленными предприятиями.
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