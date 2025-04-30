Варшавская истерия: Польша готовит жителей к войне всеми способами

2:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Осенью этого года в каждом польском доме появится необычный, но крайне важный документ — "Руководство по безопасности".

Фото: flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Польские войска

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, подчеркнув, что власти решили восполнить важный пробел в информированности граждан. По мнению замминистра, сегодня в Польше слишком мало людей знают, как правильно действовать в случае реальной угрозы — будь то военное положение или другая чрезвычайная ситуация. Простыми словами, общество утратило навыки распознавания сигналов тревоги и понимания, что делать в первые, самые важные часы кризиса.

Томчик пояснил, что проблема заключается не только в военной безграмотности населения, но и в банальном отсутствии элементарных знаний о поведении в экстренных ситуациях. Например, многие поляки уже не могут толком ответить, что означают воющие сирены — сигнал тревоги, учебная проверка или просто годовщина исторических событий. В итоге власти решили, что каждому гражданину необходимо дать своего рода "домашнюю энциклопедию выживания". Это будет бумажный буклет, в котором простым языком объяснят базовые правила безопасности на случай самых разных катаклизмов.

Работа над "Руководством по безопасности" ведётся с начала этого года сразу несколькими ведомствами: министерством внутренних дел и администрации, министерством национальной обороны, а также Правительственным центром безопасности.

Одна из ключевых глав брошюры будет посвящена тому, как выжить в течение первых 72 часов кризиса. Именно этот период считается наиболее важным: когда государственные службы ещё только развёртывают системы реагирования, каждый человек должен уметь рассчитывать только на себя и свою семью.

В "Руководстве" можно будет найти ответы на простые, но жизненно важные вопросы: как быстро собрать аварийный запас воды и еды, куда обращаться за помощью, как распознавать сигналы воздушной тревоги, что делать при эвакуации и как защитить себя в случае химической или радиационной угрозы.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе.

