Посылка с возвратом: силовая служба Почты США начала борьбу против мигрантов

2:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В США разворачивается неожиданный фронт борьбы с нелегальными мигрантами. Как выяснила газета Washington Post, силовое подразделение Почтовой службы США (USPS) теперь напрямую участвует в выявлении и задержании людей, находящихся в стране без надлежащих документов.

Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain мигранты

Это стало одним из самых необычных шагов администрации президента Дональда Трампа в рамках его обещанной массовой кампании по депортации. По информации источников издания, речь идёт не просто о формальном сотрудничестве — почтовые инспекторы фактически присоединились к работе федеральных иммиграционных служб.

Ещё недавно Почтовая инспекционная служба (Postal Inspection Service) занималась исключительно защитой почтовой инфраструктуры, борьбой с мошенничеством и контрабандой в системе USPS. Однако теперь её функционал резко расширился.

По данным Washington Post, это подразделение вошло в состав специальной межведомственной группы при министерстве внутренней безопасности, чья задача — поиск и выдворение нелегальных мигрантов. Фактически почтовая служба впервые в своей истории стала частью силового блока, отвечающего за иммиграционный контроль. До этого момента в подобных рейдах участвовали разве что налоговые и жилищные органы, но не структура, связанная с доставкой корреспонденции.

Самое важное здесь — доступ к огромному массиву данных. Иммиграционные службы теперь могут использовать программы отслеживания почтовых отправлений, а также получать личные сведения о пользователях: IP-адреса, платёжную информацию, историю пересылок. По мнению источников Washington Post, это серьёзная эскалация всей кампании по борьбе с нелегалами.

Ведь если налоговые органы знают о доходах человека, а жилищные — о его адресе, то почтовая служба даёт доступ к коммуникационным и финансовым следам любого подозреваемого. Проще говоря, теперь можно не только вычислить мигранта по прописке или месту работы, но и отследить его переписку, переводы денег и даже покупки в интернете.

Первым реальным результатом такого сотрудничества стал совместный рейд в Колорадо-Спрингс, в ходе которого было задержано более 100 человек. Это лишь первый сигнал — в USPS подчёркивают, что работа только началась.

Любопытно, что на первом дне президентства (20 января) Дональд Трамп пообещал не только перекрыть поток нелегалов через южную границу США, но и немедленно запустить механизм массовой депортации. Тогда же он подписал указ о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации — формально из-за наплыва мигрантов, фактически же это дало ему расширенные полномочия по контролю миграции.

Уточнения

Почтовая служба США (англ. United States Postal Service, сокращённо — USPS) — независимое агентство Федерального правительства США, оператор почтовых услуг на территории Соединённых Штатов Америки.

