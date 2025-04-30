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Европа гонит в петлю: Финляндия умоляет ЕС пойти на уступки из-за проблем с финансами

2:59
Силовые структуры » Военные новости

Министерство финансов Финляндии официально обратилось в Евросоюз с просьбой активировать особый механизм, позволяющий стране отступить от жёстких бюджетных правил.

Хельсинки
Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хельсинки

Цель проста, но амбициозна: увеличить расходы на оборону до 3% ВВП уже к 2029 году. Фактически Финляндия требует для себя бюджетного исключения, чтобы перераспределить ресурсы в пользу армии и не загнать себя в тиски брюссельских нормативов.

Как пояснили в минфине, Еврокомиссия изучит запрос (а также аналогичные обращения от других стран ЕС) 4 июня, после чего Совет ЕС в июле примет окончательное решение.

По сути, Хельсинки просит Брюссель дать "добро на исключение", чтобы оборонные нужды были выше фискальной дисциплины. Это не просто желание "укрепить оборону" — это вызов всей системе европейских бюджетных координат. Ведь до сих пор жёсткие правила ЕС не позволяли государствам так вольно распоряжаться своими бюджетами.

Запрос Финляндии не случаен. Он идёт в русле новой оборонной стратегии ЕС "Готовность 2030" (именно так теперь называется документ, ранее известный как "Перевооружение Европы" — название пришлось смягчить из-за протестов ряда стран). Согласно этой концепции, Европа должна вложить около 800 млрд евро в оборону в течение четырёх лет.

Из них 650 млрд предстоит найти самим государствам, ещё 150 млрд — привлечь через кредиты. Взамен Еврокомиссия обещает бюджетные послабления и переброску региональных фондов на военные рельсы. Более того, Брюссель прямо рекомендует всем членам ЕС увеличить военные расходы на 1,5% ВВП — и Финляндия намерена перевыполнить эту норму вдвое.

Впрочем, такое резкое военное усиление не осталось незамеченным в Москве. В России не первый год бьют тревогу по поводу беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Расширение альянса, по мнению Кремля, далеко не "сдерживание агрессии", а прямая угроза. МИД РФ не раз заявлял о готовности к диалогу, но на равноправных условиях — и при отказе Запада от милитаризации Европы.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул: любые грузы с вооружением для Украины Россия считает законной военной целью. В Москве убеждены, что "накачивание Киева оружием" со стороны НАТО лишь затянет конфликт и уничтожит шансы на переговоры.

По мнению российской стороны, США и альянс уже напрямую участвуют в войне — не только поставками вооружений, но и подготовкой украинских военных на базах в Великобритании, Германии, Италии.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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