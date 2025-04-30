Американский 37-ой: масштабные чистки армии США не пройдут бесследно

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Силовые структуры » Военные новости

В американских военных кругах зреет крупная реформа, способная существенно изменить облик сухопутных сил страны.

шеврон сша
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шеврон сша

По данным издания Breaking Defense, ссылающегося на внутренние документы и осведомленные источники в оборонной отрасли, армия США стоит на пороге преобразований, затрагивающих самые основы своей структуры.

Суть планируемых изменений сводится к оптимизации управленческого аппарата. В частности, ожидается сокращение числа генеральских должностей и серьезная реструктуризация ключевых организаций, отвечающих за формирование технических заданий и процессы вооружения. Согласно утечкам из предварительного плана реформ, количество четырехзвездных генералов предполагается сократить до минимума — в строю останутся лишь две высшие фигуры: действующий начальник штаба армии и его первый заместитель.

Не менее радикальные метаморфозы ждут и командные структуры. Планируется объединение двух мощных армейских институтов: Командования будущего армии (AFC), занимающегося перспективными разработками, и Командования подготовки и доктрины (TRADOC), ответственного за обучение личного состава и формирование военной доктрины. Кроме того, под сокращение попадут несколько исполнительных офисов программ (PEO), курирующих различные направления вооружений: вместо нынешних 13 останется всего 9.

Источники в военных и околовоенных кругах подтверждают существование документа, в котором детально прописаны все эти преобразования. Хотя конкретные сроки реализации задуманного пока не определены, в Пентагоне и оборонной промышленности все больше убеждаются: серьезные трансформации неизбежны.

Это не первая новость о надвигающихся переменах в высшем эшелоне власти вооруженных сил США. Ранее в СМИ уже просачивалась информация о готовящихся масштабных сокращениях среди высшего командного состава. Параллельно с этим руководство оборонного ведомства прорабатывает вопрос об оптимизации гражданского персонала: озвучивались планы уменьшить штат гражданских сотрудников с 900 тысяч до 840 тысяч человек.

Уточнения

А́рмия США — вид вооружённых сил США, ответственный, в первую очередь, за сухопутные военные операции.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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