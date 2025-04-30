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Меч правосудия: наемников, напавших на Курщину, ждет незавидная судьба

2:38
Силовые структуры » Военные новости

Генпрокуратура России сообщила о завершении расследования в отношении иностранных наемников, принимавших участие в вооруженном вторжении на российскую территорию.

Решётка
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Решётка

По данным ведомства, перед военным судом вскоре предстанет гражданин Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс и гражданка Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен, обвиняемые в целом ряде тяжких преступлений. Им инкриминируется участие в боевых действиях на стороне Украины, незаконное пересечение государственной границы РФ, террористические акты, контрабанда и незаконное хранение оружия.

По версии следствия, с августа 2024 года по январь 2025-го оба наемника активно участвовали в агрессии против Курской области, входя в состав подразделений ВСУ, штурмовавших российские населенные пункты.

В этот период в регионе проводилась контртеррористическая операция силами российской армии, и именно тогда иностранные боевики оказывали ожесточенное сопротивление военным. Следствие располагает доказательствами их прямого вовлечения в боевые столкновения, включая нападения на мирные города и села.

Колумбиец Пабло Боорхэс был захвачен 9 января российскими военнослужащими в ходе боя у села Александрия Суджанского района. Сейчас он находится под стражей и в скором времени будет доставлен в зал суда. Его подельница из Дании сумела уйти от преследования и скрыться на украинской территории. В отношении нее уже вынесено заочное решение о заключении под стражу, а сама она объявлена в международный розыск по линии Интерпола.

Уголовные дела обоих наемников уже переданы во 2-й Западный окружной военный суд для разбирательства по существу. Обвинения предъявлены сразу по нескольким особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ: участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ), незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ), террористическая деятельность (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ), контрабанда вооружений (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Если вина иностранцев будет доказана, им грозят длительные сроки лишения свободы.

Уточнения

Интерпо́л — международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе, Франция.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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