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Гитлер 21 века: современный фашизм не только поднял голову, но и в открытую заявил о своих намерениях

2:07
Силовые структуры » Военные новости

На фоне заявлений Владимира Зеленского о возможных ударах во время парада Победы в Москве российская сторона демонстрирует твердую уверенность в проведении мероприятия.

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Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar
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Генерал-майор запаса, депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев дал жесткий комментарий по поводу угроз украинского лидера, сравнив идеологию нынешних киевских властей с агонией фашистской Германии. 

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже ответил на выпады Зеленского, подчеркнув, что парад Победы в Москве все равно состоится, и Россия будет с гордостью за ним наблюдать. Вслед за Песковым официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Зеленский и его окружение ведут себя как откровенные экстремисты, подрывая все мирные усилия.

Леонид Ивлев в интервью РИА Новости развил эту мысль, заявив, что фашизм не имеет географических границ — будь то берега Шпрее в Берлине или Днепра в Киеве, идеология человеконенавистничества остается неизменной. По его убеждению, как некогда Гитлер в последние дни Третьего рейха лихорадочно искал "чудо-оружие", так и Зеленский мечтает о деструктивном акте — ударить по ветеранам, женщинам и детям именно во время торжеств на Красной площади. Ивлев не видит разницы между украинским лидером и лидером нацистской Германии, называя Зеленского Гитлером XXI века.

Депутат подчеркнул, что финал у таких политических деятелей всегда одинаковый — бесславный крах. Именно поэтому парад в честь 80-летия Победы над фашизмом должен пройти вопреки любым провокациям и угрозам.

По мнению Ивлева, нынешний парад на Красной площади — это не просто традиционное мероприятие и дань памяти. Это сигнал всему миру, прежде всего тем, кто считает Россию уязвимой: страна остается сильной, сплоченной и движимой идеей победы над любыми проявлениями зла.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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