Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимая экосистема Тихого океана: почему её не замечали раньше
2,46 млрд рублей: на чём Toyota зарабатывает в России после ухода
Яичница, которая соскальзывает сама: маленький трюк для больших завтраков
Можно всё: как позволять себе вкусное на диете — и всё равно худеть
Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома
Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней
Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Пассажирам самолёта пришлось потратить больше времени на перелёт: iPad заставил посадить один из крупнейших самолетов в мире

Безвыходная ситуация: Запад диктует Зеленскому принять предложение РФ

Силовые структуры » Военные новости

Издание Conversation пришло к выводу, что у Владимира Зеленского фактически нет иного выхода, кроме как согласиться на перемирие с Россией.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению аналитиков, причина такого положения дел кроется в отсутствии чётких гарантий долгосрочной поддержки со стороны США. Особенно показательна позиция Дональда Трампа, который с момента вступления в должность не поддержал ни одного пакета военной помощи Украине. Киеву дают понять, что рассчитывать на американцев в вопросе продолжения боевых действий больше не приходится.

В материале издания подчёркивается, что Зеленский оказался в тупике: Соединённые Штаты больше не являются для него надёжным оплотом, а значит, украинскому лидеру придётся волей-неволей поддержать соглашение о прекращении огня. Это заявление прозвучало на фоне недавних высказываний пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который усомнился в готовности Киева присоединиться к инициативе Москвы о временном перемирии в дни 80-летия Победы.

Сама инициатива была объявлена президентом Владимиром Путиным в начале мая. Согласно заявлению главы государства, с нуля часов 8 мая до полуночи 11 мая все боевые действия должны быть приостановлены. Это уже не первая попытка Кремля установить хотя бы временную тишину на линии фронта. Ранее, накануне Пасхи, Путин объявил о 30-часовом перемирии — с 18:00 по московскому времени 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Как отчиталось Минобороны России, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня, тогда как украинские военные нарушили его почти 5 тысяч раз. За этот короткий период ВСУ успели провести артиллерийские обстрелы, атаки беспилотниками и даже шесть раз попытались прорвать оборону в ДНР и Курской области. Все эти вылазки были успешно отражены российскими военными.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке
Российский шоу-бизнес
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке Аудио 
Сюрприз на тарелке: свиное сало обогнало суперфуды в мировом рейтинге
Еда и рецепты
Сюрприз на тарелке: свиное сало обогнало суперфуды в мировом рейтинге Аудио 
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Можно всё: как позволять себе вкусное на диете — и всё равно худеть
Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома
Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней
Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Пассажирам самолёта пришлось потратить больше времени на перелёт: iPad заставил посадить один из крупнейших самолетов в мире
Коты падают с потолка: в Перми усатые бунтари довели приют до долгов и хаоса
Золото станет новой нефтью? Миллиардер Полсон предсказывает невероятный рост
Вы не поверите, но зубная паста — это новый супергерой в уборке дома
Почему на северных оленей скоро наденут спутниковые ошейники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.