Безвыходная ситуация: Запад диктует Зеленскому принять предложение РФ

Издание Conversation пришло к выводу, что у Владимира Зеленского фактически нет иного выхода, кроме как согласиться на перемирие с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению аналитиков, причина такого положения дел кроется в отсутствии чётких гарантий долгосрочной поддержки со стороны США. Особенно показательна позиция Дональда Трампа, который с момента вступления в должность не поддержал ни одного пакета военной помощи Украине. Киеву дают понять, что рассчитывать на американцев в вопросе продолжения боевых действий больше не приходится.

В материале издания подчёркивается, что Зеленский оказался в тупике: Соединённые Штаты больше не являются для него надёжным оплотом, а значит, украинскому лидеру придётся волей-неволей поддержать соглашение о прекращении огня. Это заявление прозвучало на фоне недавних высказываний пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который усомнился в готовности Киева присоединиться к инициативе Москвы о временном перемирии в дни 80-летия Победы.

Сама инициатива была объявлена президентом Владимиром Путиным в начале мая. Согласно заявлению главы государства, с нуля часов 8 мая до полуночи 11 мая все боевые действия должны быть приостановлены. Это уже не первая попытка Кремля установить хотя бы временную тишину на линии фронта. Ранее, накануне Пасхи, Путин объявил о 30-часовом перемирии — с 18:00 по московскому времени 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Как отчиталось Минобороны России, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня, тогда как украинские военные нарушили его почти 5 тысяч раз. За этот короткий период ВСУ успели провести артиллерийские обстрелы, атаки беспилотниками и даже шесть раз попытались прорвать оборону в ДНР и Курской области. Все эти вылазки были успешно отражены российскими военными.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

