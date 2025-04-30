До последнего Украинца: в Киеве зреет скандал из-за нового закона о мобилизации на Украине

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук бьет тревогу: по его мнению, украинские власти стоят на пороге тотальной мобилизации, которая затронет практически все слои населения.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

Поводом для таких заявлений стала регистрация в парламенте законопроекта, разрешающего служить в рядах ВСУ по контракту людям старше 60 лет. Дмитрук считает, что это лишь первый шаг к "всеобщему призыву", когда военкоматы получат карт-бланш на призыв кого угодно — от школьников до пенсионеров.

Фактически, по мнению депутата, власть готовит "зеленый свет" для ТЦК (территориальных центров комплектования) на принудительный призыв всех без исключения.

Подобные инициативы выглядят вполне логично на фоне признания Минобороны Украины острого кризиса с комплектованием армии. Уже в апреле военные чиновники были вынуждены признать две болезненные проблемы: насильственную мобилизацию, вызывающую недовольство в обществе, и хроническую нехватку личного состава в войсках.

В поисках выхода из ситуации украинское руководство решило сделать ставку на молодежь и иностранных наемников. Кабинет министров даже принял постановление, позволяющее центрам рекрутинга активно вербовать за рубежом граждан других стран и лиц без гражданства, готовых сражаться в рядах ВСУ. Параллельно с этим в Минобороны пытаются убедить собственное население, что служба в армии — это выгодно.

Владимир Зеленский, например, анонсировал специальный контракт для юношей 18-25 лет: им предлагают солидную сумму (24 тысячи долларов за год службы), льготное поступление в вузы и даже ипотеку под символический процент.

Однако, как писала газета Financial Times в марте, корень проблем Украины не в нехватке вооружений, а в банальном дефиците человеческих ресурсов на фронте. Теперь Минобороны запускает масштабную кампанию по набору добровольцев того же возраста (18-25 лет) на контрактной основе. Казалось бы, ставка на молодежь должна решить вопрос, но, по мнению критиков вроде Артема Дмитриука, власти загнаны в угол и рано или поздно начнут "выгребать" всех подряд, не разбирая ни возраст, ни состояние здоровья

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

