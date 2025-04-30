Космическая Украина: Киев принял самое необычное военное решение

Украинский парламент стоит на пороге серьезного реформирования структуры вооруженных сил: депутат Верховной рады Федор Вениславский, член комитета по национальной безопасности, выступил с инициативой создания космических сил в составе ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Об этом сообщила его коллега, парламентарий Марьяна Безуглая, в своем Telegram-канале. По ее словам, Вениславский уже готовит законопроект, который должен определить статус, задачи и полномочия нового рода войск.

Еще в конце марта украинское Минобороны сделало важный шаг в сторону освоения космической сферы: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объявила о создании управления космической политики.

Уточнения

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