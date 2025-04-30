Космическая Украина: Киев принял самое необычное военное решение

Украинский парламент стоит на пороге серьезного реформирования структуры вооруженных сил: депутат Верховной рады Федор Вениславский, член комитета по национальной безопасности, выступил с инициативой создания космических сил в составе ВСУ.
Об этом сообщила его коллега, парламентарий Марьяна Безуглая, в своем Telegram-канале. По ее словам, Вениславский уже готовит законопроект, который должен определить статус, задачи и полномочия нового рода войск.
Еще в конце марта украинское Минобороны сделало важный шаг в сторону освоения космической сферы: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объявила о создании управления космической политики.
Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.