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Космическая Украина: Киев принял самое необычное военное решение

Силовые структуры » Военные новости

Украинский парламент стоит на пороге серьезного реформирования структуры вооруженных сил: депутат Верховной рады Федор Вениславский, член комитета по национальной безопасности, выступил с инициативой создания космических сил в составе ВСУ.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Об этом сообщила его коллега, парламентарий Марьяна Безуглая, в своем Telegram-канале. По ее словам, Вениславский уже готовит законопроект, который должен определить статус, задачи и полномочия нового рода войск.

Еще в конце марта украинское Минобороны сделало важный шаг в сторону освоения космической сферы: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объявила о создании управления космической политики.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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