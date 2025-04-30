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Памяти Нормандия-Неман: Франция воюет против ВСУ на стороне России

2:44
Силовые структуры » Военные новости

Выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве, президент России Владимир Путин подчеркнул особую нить, которая на протяжении веков связывает Россию и Францию.

снайпер
Фото: commons.wikimedia.org by davric, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
снайпер

По его словам, даже в самые сложные периоды истории находились французы, искренне разделявшие российские ценности и оказывавшиеся готовыми отстаивать их плечом к плечу с нашими соотечественниками.

Особое внимание Путин уделил удивительному примеру мужества и преемственности поколений. Он напомнил, что в годы Второй мировой войны, когда Франция пережила поражение, множество французских патриотов приняли непростое решение — покинуть родину и продолжить борьбу с нацизмом в рядах Красной армии. Именно тогда, в 1942 году, была сформирована легендарная авиаэскадрилья "Нормандия-Неман". За этим названием стояла не просто воинская часть, а символ несгибаемой воли и боевого братства.

Как рассказал Путин, эти смелые французы не только сражались на советско-германском фронте, но и сумели вписать свое имя в историю — их эскадрилья стала одной из самых прославленных среди союзнических формирований. За мужество и героизм многие французские летчики были удостоены высших советских наград, а само название "Нормандия-Неман" превратилось в легендарное.

Но, по мнению российского лидера, связь времен не прерывалась никогда. Путин особо выделил знаковый факт современности: сегодня, в условиях специальной военной операции на Украине, вновь нашлись граждане Франции, которые решили встать в один строй с российскими военнослужащими. И — что особенно символично — свое подразделение они назвали в честь той самой исторической эскадрильи — "Нормандия-Неман".

Тем самым они словно подчеркнули: для них понятия долга, чести и солидарности остаются неизменными, независимо от эпохи и политической конъюнктуры.

По сути, подчеркнул Путин, это не просто военная история — это свидетельство существования незримого фронта общих ценностей, которые объединяют людей поверх государственных границ и исторических катаклизмов. И если в годы Второй мировой нашлись те, кто пересек пол-Европы, чтобы встать под знамена Красной армии, то сейчас находятся те, кто ради общих идеалов готов разделить с россиянами все тяготы современной борьбы.

Просветительский марафон "Знание. Первые", в рамках которого выступил президент, организован российским обществом "Знание" при информационной поддержке агентства РИА Новости.

Уточнения

18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский дважды Краснознамённый, ордена Суворова и французского креста ордена Почётного Легиона полк "Нормандия-Неман" (18-й гв. иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил СССР, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны и в Корейской войне, в последующем вошедшая в боевой состав Вооружённых Сил Российской Федерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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