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Смерть с небес: модернизация армии США бросает вызов всему миру

2:08
Силовые структуры » Военные новости

В ближайшие годы вооруженные силы США ждут радикальные перемены.

Дрон
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
Дрон

По данным источников, близким к Пентагону, которые приводит газета Wall Street Journal, Америка намерена кардинально увеличить использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в своей армии. Согласно новой стратегии, каждая дивизия должна быть оснащена тысячей дронов — это решение станет частью самого крупного пересмотра военной доктрины со времен холодной войны.

Реализация этих планов потребует колоссальных вложений: в течение пяти лет на модернизацию армии США планирует потратить 36 миллиардов долларов. Издание подчеркивает, что необходимость таких перемен стала очевидной после анализа конфликта на Украине, где беспилотники наглядно продемонстрировали свою незаменимость на поле боя.

Опыт боевых действий показал: БПЛА не только дешевы в производстве, но и способны прорывать системы обороны противника, вскрывать расположение тыловых позиций и в корне менять тактику сражений.

Фактически, Пентагон берет курс на роботизацию сухопутных войск. По мнению американских военных стратегов, массовое применение дронов позволит не только повысить эффективность разведывательных операций, но и снизить риски для личного состава.

Наряду с "дронизацией", армия США намерена сделать ставку на цифровизацию связи: солдаты на передовой получат современные средства коммуникации — смартфоны и планшеты с устойчивым интернет-соединением. Это должно существенно улучшить координацию действий в реальном времени.

Однако, осознавая, что рост числа БПЛА неизбежно приведет к угрозам обратного характера, США параллельно выделяют около трех миллиардов долларов на разработку систем защиты от беспилотников. Противостояние в воздухе, таким образом, переходит на новый технологический уровень: теперь ключевым станет не только умение эффективно атаковать с воздуха, но и грамотно этому противостоять.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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