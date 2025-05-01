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Призрак поставок: Америка намерена перекрыть поток оружия для Украины

2:04
Силовые структуры » Военные новости

Судьба Украины как получателя масштабной американской помощи висит на волоске.

Армия США
Фото: commons.wikimedia.org by Elisha Dawkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Армия США

По мнению военных экспертов, которое приводит газета Times, запас прочности текущих военных поставок исчерпается в ближайшие шесть месяцев. Если президент Дональд Трамп не объявит о новых пакетах военной помощи, Киев останется без ключевого арсенала современных вооружений, включая зенитные ракеты Patriot и высокоточные ракетные системы ATACMS. Это не просто техническая деталь — без такого оружия украинская армия потеряет качественное преимущество над российскими войсками и окажется в стратегически уязвимом положении.

Ситуация не оставляет места для оптимизма, особенно на фоне заявлений из Вашингтона. Ещё в середине апреля The New York Times со ссылкой на конгрессменов, поддерживающих Украину, сигнализировала: в Белом доме заморозили дискуссии о следующем этапе военной помощи.

По сути, администрация Трампа не видит причин продолжать миллиардные вливания. Эту позицию подкрепляет и мнение авторитетного американского экономиста Джеффри Сакса, который недавно заявил, что Трамп твёрдо намерен поставить точку в вопросе дальнейших финансовых вливаний в Киев. В переводе на язык реальной политики это означает: Украине предстоит выбор между нелёгким миром и войной в одиночку, без мощного американского тыла.

Однако Москва давно предупреждала, что западная гонка вооружений для Украины не принесёт ничего, кроме удлинения агонии конфликта. Более того, российская сторона неоднократно подчёркивала: любой транспорт с новейшими образцами оружия автоматически становится законной военной целью. Иными словами, чем больше Запад нагнетает эскалацию, тем жёстче будет ответ российских военных. С точки зрения Кремля, нынешний сценарий лишь плодит жертвы и отдаляет шанс на переговорный процесс.

 

 

Уточнения

Джеффри Дэвид Сакс (англ. Jeffrey David Sachs; род. 5 ноября 1954, Детройт) — американский экономист.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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