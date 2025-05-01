Европейский милитаризм: эта покупка открывает перед армией Польши неожиданные возможности

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польша делает уверенный шаг к укреплению своей военной мощи: на этот раз страна заключает крупную оружейную сделку на сумму 64 миллиона долларов (около 240 миллионов злотых).

Фото: Министерство обороны Польши by Ministerstwo Obrony Narodowej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдаты армии Польши

По информации компании-производителя MESKO S. A., входящей в Польскую группу вооружений (Polskie Grupy Zbrojeniowe, PGZ), подписан контракт с Агентством вооружения Республики Польша на поставку нескольких тысяч противотанковых боеприпасов. Это не просто очередная закупка — это часть глобальной стратегии Варшавы по модернизации армии в условиях нарастающей региональной напряжённости.

Согласно официальному заявлению MESKO, контракт предусматривает производство и передачу Вооружённым силам Польши 30-миллиметровых снарядов двух критически важных типов:

Многоцелевые трассирующие снаряды с самоликвидатором (MP-T/SD) — способны поражать как лёгкую бронетехнику, так и живую силу противника.

Подкалиберные трассирующие снаряды с вольфрамовым сердечником и оперением (APFSDS-T) — настоящие "убойные аргументы" против тяжёлых танков: их бронебойность зашкаливает за счёт сверхплотного вольфрамового сердечника.

Главная особенность новых боеприпасов — дальность эффективного поражения до 4 километров. Это означает, что польские танки и бронемашины существенно расширяют зону своего тактического влияния. По сути, армия Польши получает в руки инструмент высокоточной и разрушительной огневой мощи, способный нивелировать любое бронетанковое преимущество противника на поле боя.

Сроки реализации контракта также внушают оптимизм: в течение 2026-2028 годов MESKO планомерно передаст польским военным тысячи снарядов обоих типов. Учитывая геополитический контекст, это выглядит как чёткий сигнал: Польша не намерена отсиживаться в случае эскалации в Европе. Напротив, она активно готовится к потенциальным вызовам, делая ставку на модернизацию артиллерийского парка.

Уточнения

Польский оборонный холдинг (Polski Holding Obronny sp. z o.o.) — польская промышленная группа, объединяющая предприятия оборонной промышленности.

