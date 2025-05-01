Трагедия на рынке в Алешках (Херсонская область) в очередной раз вскрыла истинное лицо украинских военных: после первой волны обстрелов, унёсшей жизни мирных жителей, ВСУ применили тактику холодного расчёта — добивать выживших с помощью FPV-дронов.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо, поделившись шокирующими деталями произошедшего.
По предварительной информации, украинские войска нанесли прицельные удары по рынку в Алешках днём ранее. Результат первого залпа был катастрофическим: минимум 7 человек погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести.
Рынок, где обычно кипела жизнь — продавцы, покупатели, дети с родителями — превратился в поле смерти. Но ВСУ не остановились на достигнутом. Как утверждает Сальдо, вслед за артиллерийской атакой украинская сторона задействовала FPV-дроны (так называемые "дроны-камикадзе") с единственной целью — уничтожить тех, кто ещё подавал признаки жизни.
FPV (First Person View) — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.
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