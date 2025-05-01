Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У флешек появился шанс на долголетие — благодаря необычному алгоритму
Летопись освобождения ДНР: успехи ВС РФ на фронтах против ВСУ
Съедается первым: простой салат из яиц и лука, который обожают все
Путь на Харьков: российская армия планомерно вычищает область от ВСУ
План-капкан: Зеленский обманул США в сделке по ресурсам
Европейский милитаризм: эта покупка открывает перед армией Польши неожиданные возможности
Вы когда-нибудь носили лазер и воздух? Приготовьтесь к странному ощущению
Призрак поставок: Америка намерена перекрыть поток оружия для Украины
Охотник на детей: Японию потрясло от ужаса после слов задержанного преступника о его планах

Преступление на глазах всего мира: ВСУ ударили по гражданским и отправили дроны, чтобы добить их

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Трагедия на рынке в Алешках (Херсонская область) в очередной раз вскрыла истинное лицо украинских военных: после первой волны обстрелов, унёсшей жизни мирных жителей, ВСУ применили тактику холодного расчёта — добивать выживших с помощью FPV-дронов.

ВСУ
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо, поделившись шокирующими деталями произошедшего.

По предварительной информации, украинские войска нанесли прицельные удары по рынку в Алешках днём ранее. Результат первого залпа был катастрофическим: минимум 7 человек погибли, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Рынок, где обычно кипела жизнь — продавцы, покупатели, дети с родителями — превратился в поле смерти. Но ВСУ не остановились на достигнутом. Как утверждает Сальдо, вслед за артиллерийской атакой украинская сторона задействовала FPV-дроны (так называемые "дроны-камикадзе") с единственной целью — уничтожить тех, кто ещё подавал признаки жизни.

Уточнения

FPV (First Person View) — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Недвижимость
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив Аудио 
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Наука и техника
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Последние материалы
Вопрос миллиона судеб: стал известен ответ России США и Украине по поводу Крыма
Смерть с небес: модернизация армии США бросает вызов всему миру
Кожа как фарфор — благодаря тому, что обычно варится в борще
Опрокинула воду и ушла: что кошка пытается сказать, когда ведёт себя так странно
Она просто помогала маме стирать — и потеряла зрение
Западный бизнес массово строит мосты обратно в Россию
Пространства мало, а вещей много? Решение проще, чем кажется
Космос меняется: в России придумали, как строить спутники прямо на орбите
Кофе перед тренировкой: заряд бодрости или билет в страну судорог
Домашние сладости, которые лучше конфет: цукаты из овоща, который у каждого в холодильнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.