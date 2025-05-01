Российская группировка войск "Север" продолжает вести активные боевые действия против украинских сил.
По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки в зоне ответственности этой группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Согласно информации, предоставленной военным ведомством, украинская сторона потеряла до 170 военнослужащих.
Удары были нанесены по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.
В частности, под обстрел попали подразделения танковой бригады ВСУ, три механизированные бригады, две десантно-штурмовые бригады, бригада морской пехоты, а также две бригады территориальной обороны. Бои проходили вблизи населенных пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды и Избицкое.
В результате этих ударов украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, двенадцати автомобилей и десяти единиц полевой артиллерии. Кроме того, российские военные сообщили об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ. Эти успешные операции группировки "Север" существенно ослабили боеспособность украинских сил в данном секторе фронта.
Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.
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