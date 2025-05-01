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Путь на Харьков: российская армия планомерно вычищает область от ВСУ

1:25
Силовые структуры » Военные новости

Российская группировка войск "Север" продолжает вести активные боевые действия против украинских сил.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки в зоне ответственности этой группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Согласно информации, предоставленной военным ведомством, украинская сторона потеряла до 170 военнослужащих.

Удары были нанесены по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.

В частности, под обстрел попали подразделения танковой бригады ВСУ, три механизированные бригады, две десантно-штурмовые бригады, бригада морской пехоты, а также две бригады территориальной обороны. Бои проходили вблизи населенных пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды и Избицкое.

В результате этих ударов украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, двенадцати автомобилей и десяти единиц полевой артиллерии. Кроме того, российские военные сообщили об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ. Эти успешные операции группировки "Север" существенно ослабили боеспособность украинских сил в данном секторе фронта.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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