Летопись освобождения ДНР: успехи ВС РФ на фронтах против ВСУ

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская группировка войск "Центр" продолжает теснить противника на ключевых участках фронта.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Боец ВС РФ

По данным Министерства обороны РФ, за минувший период её подразделения не только улучшили свои позиции на передовой, но и нанесли серьёзные потери Вооружённым силам Украины (ВСУ). В частности, российские военные провели успешные операции против восьми бригад ВСУ и одного штурмового полка, в результате чего украинская сторона недосчиталась более 445 бойцов.

Особенностью последних боев стало то, что под удар попали не только традиционные механизированные части ВСУ — четыре бригады, но и более специализированные формирования.

Среди них — егерская бригада, бригада беспилотных систем, а также две бригады Национальной гвардии Украины. Столь широкий охват сил противника стал возможен благодаря чёткому взаимодействию частей группировки "Центр" и точному определению целей.

Удары были нанесены сразу в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики. Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Яблоновка, Ульяновка, Димитров и Красноармейск стали зонами активных боевых действий.

Именно там были разгромлены основные силы противника. По информации российского военного ведомства, кроме людских потерь, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, включая американский бронеавтомобиль HMMWV. Помимо этого, уничтожены пять автомобилей и два артиллерийских орудия, что существенно ослабило боевые возможности украинских подразделений на этом направлении.

Уточнения

HMMWV — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.

