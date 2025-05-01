Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ

1:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На передовой Специальной военной операции (СВО) разворачивается настоящая технологическая война.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Запад" провели операцию, которая войдет в учебники современной тактики. Ночью, когда человеческий глаз бессилен, электронные глаза разведывательных дронов зафиксировали движение странных объектов — роботизированных платформ украинской армии, ползущих по украинской степи словно механические змеи.

Эти платформы не были обычными машинами. Они выполняли смертельно важную задачу: подвозили боеприпасы прямиком на передовую к бойцам ВСУ, находящимся под постоянным огневым давлением российских войск. Словно в фантастическом боевике, эти роботы ползли в темноте, обходя минные поля и укрываясь в складках местности. Но у них не было шансов — российская разведка уже отслеживала каждый их шаг.

Получив точные координаты целей, операторы БПЛА группировки "Запад" приняли молниеносное решение: вызвать дронов с системой сбросов боеприпасов. Эти "воздушные охотники" не просто летают — они вооружены мини-бомбами, способными превратить в металлолом даже бронированную технику. И вот в небе появились они — маленькие, юркие, с грузом смерти на борту.

Всего несколько минут потребовалось российским дроноводам, чтобы вычислить оптимальную точку сброса. И тогда в ночной тишине прогремели точные удары. Все роботизированные платформы ВСУ были уничтожены, не успев даже пикнуть в радиоэфир. Подвоз боеприпасов к вражеским позициям был сорван, а дорога для следующего шага российских войск — расчищена.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

