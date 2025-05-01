По данным заместителя председателя правительства региона Сергея Черевко, украинские боевики целенаправленно наносят удары по скоплениям машин скорой помощи, которые приезжают забирать раненых с рынка в Алешках.
Трагедия случилась несколько часов назад. Губернатор Владимир Сальдо сообщил страшные цифры: атака ВСУ на рынок унесла жизни как минимум семи человек, более 20 получили ранения — от осколочных до тяжелых. Но самое чудовищное началось потом. Когда бригады медиков пытались эвакуировать пострадавших, ВСУ нанесли повторные удары — причем по тем местам, где концентрировались кареты скорой помощи. Кассетные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, превратили улицы Алешек в зону смерти.
Чиновник Черевко в разговоре с РИА Новости признал: несмотря на то, что сил и средств у медиков Херсонской области пока хватает, работать становится всё сложнее. Как только кареты собираются в одном месте, ВСУ вычисляют их и атакуют снова. Это уже не просто военные действия — это целенаправленное истребление мирной инфраструктуры. Коллеги из соседних регионов, конечно, в курсе происходящего и готовы бросить подмогу — санитарный транспорт может прибыть в течение часа. Но пока, по словам Черевко, область кое-как держится на пределе.
Самое поразительное — реакция местных медиков. Врачи, даже те, кто не дежурил в этот день, уже на местах и готовы бороться за каждую жизнь. Стабилизационные мероприятия идут полным ходом, но все понимают: каждый новый час — это риск очередной атаки. Фактически, медики работают под обстрелами, спасая тех, кого еще можно спасти.
Алёшки также Алешки — город в Херсонском районе Херсонской области.
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