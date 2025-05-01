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Когда спасение — это смерть: ВСУ объявили войну медикам скорой помощи

1:52
Силовые структуры » Военные новости

По данным заместителя председателя правительства региона Сергея Черевко, украинские боевики целенаправленно наносят удары по скоплениям машин скорой помощи, которые приезжают забирать раненых с рынка в Алешках.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Трагедия случилась несколько часов назад. Губернатор Владимир Сальдо сообщил страшные цифры: атака ВСУ на рынок унесла жизни как минимум семи человек, более 20 получили ранения — от осколочных до тяжелых. Но самое чудовищное началось потом. Когда бригады медиков пытались эвакуировать пострадавших, ВСУ нанесли повторные удары — причем по тем местам, где концентрировались кареты скорой помощи. Кассетные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, превратили улицы Алешек в зону смерти.

Чиновник Черевко в разговоре с РИА Новости признал: несмотря на то, что сил и средств у медиков Херсонской области пока хватает, работать становится всё сложнее. Как только кареты собираются в одном месте, ВСУ вычисляют их и атакуют снова. Это уже не просто военные действия — это целенаправленное истребление мирной инфраструктуры. Коллеги из соседних регионов, конечно, в курсе происходящего и готовы бросить подмогу — санитарный транспорт может прибыть в течение часа. Но пока, по словам Черевко, область кое-как держится на пределе.

Самое поразительное — реакция местных медиков. Врачи, даже те, кто не дежурил в этот день, уже на местах и готовы бороться за каждую жизнь. Стабилизационные мероприятия идут полным ходом, но все понимают: каждый новый час — это риск очередной атаки. Фактически, медики работают под обстрелами, спасая тех, кого еще можно спасти.

Уточнения

Алёшки также Алешки  — город в Херсонском районе Херсонской области.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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