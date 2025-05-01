Революция в тени: что США готовят Китаю в Тихом океане

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2:37
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны США запускает кардинальную трансформацию своих вооруженных сил.

корабль сша
Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
корабль сша

По заявлению, опубликованному на официальном сайте Пентагона, глава ведомства Пит Хегсет распорядился провести глубокую реформу системы закупок и преобразований армии. Главная цель амбициозных планов — создать мощную военную машину, способную обеспечить победу в современных конфликтах.

Хегсет поручил министру армии Дэниелу Дрисколлу форсировать разработку и принятие на вооружение дальнобойных ракет, которые смогут поражать движущиеся цели как на суше, так и на море уже к 2027 году. Фактически, Пентагон намерен получить оружие, способное изменить баланс сил в ключевых регионах мира. Параллельно с этим армия США должна получить масштабное обновление технического оснащения.

К 2026 году каждая дивизия обязана быть оснащена беспилотными системами, способными уничтожать наземные и воздушные цели. Год спустя должна заработать система управления войсками на основе искусственного интеллекта — это станет настоящей революцией в тактике ведения боя. А к 2028 году американские военные намерены модернизировать промышленную базу, чтобы наладить массовое производство боеприпасов и не допустить дефицита вооружений в случае затяжных конфликтов.

Но трансформация армии не обойдется без "чистки" устаревших и неэффективных систем. Хегсет прямо указал на необходимость прекратить закупки оружия вчерашнего дня, отказаться от ненужных программ и разорвать "расточительные" контракты, которые десятилетиями обременяли бюджет Пентагона. Оптимизация затронет и запасы вооружений — они будут приведены в соответствие с реальными стратегическими потребностями.

Особое внимание уделяется реструктуризации сил для эффективного сдерживания потенциальных противников. В приоритете — Индо-Тихоокеанский регион, где США намерены противостоять растущему влиянию Китая. Фактически, Пентагон готовит армию для молниеносного развертывания в любой точке мира, чтобы защитить американские интересы и сохранить доминирование.

Ранее источники в Минобороны США сообщали, что в рамках реформы может произойти сокращение числа генералов и пересмотр ключевых командных структур. Вашингтон явно готовится к новой реальности — гонке вооружений XXI века.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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