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930 солдат за сутки: ошеломительные цифры потерь ВСУ раскрыты

Силовые структуры » Военные новости

Ночью российские военные провели масштабную операцию против Украины, нанеся точечные удары по ключевым объектам инфраструктуры противника.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Как сообщает Министерство обороны РФ, целями стали военные аэродромы, секретные цеха сборки беспилотников, пункты дислокации украинских войск, а также базы иностранных наемников.

В военном ведомстве уточнили, что под удар попали объекты инфраструктуры военных аэродромов, где базировалась украинская авиация, производственные мощности по сборке беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, стратегические склады боеприпасов и временные лагеря дислокации украинских формирований.

Операция была проведена совместными усилиями оперативно-тактической авиации, беспилотных комплексов, ракетных войск и артиллерии. Всего было поражено 162 объекта на территории Украины.

Особую активность проявили силы противовоздушной обороны России: за сутки они успешно перехватили шесть американских высокоточных авиабомб JDAM и сбили 137 вражеских беспилотников самолетного типа. Эти данные подтверждают возросшую интенсивность воздушных атак со стороны ВСУ и эффективность действий российских ПВО.

Потери украинской стороны за последние 24 часа оказались крайне серьезными. По данным Минобороны, в районах ответственности российских военных группировок было уничтожено около 930 военнослужащих Украины, четыре боевые бронированные машины, три бронетранспортера, а также десятки единиц прочей военной техники. Такие цифры свидетельствуют о продолжающемся давлении со стороны российских сил и постепенном разрушении военной логистики ВСУ.

Уточнения

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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