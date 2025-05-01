Ночью российские военные провели масштабную операцию против Украины, нанеся точечные удары по ключевым объектам инфраструктуры противника.
Как сообщает Министерство обороны РФ, целями стали военные аэродромы, секретные цеха сборки беспилотников, пункты дислокации украинских войск, а также базы иностранных наемников.
В военном ведомстве уточнили, что под удар попали объекты инфраструктуры военных аэродромов, где базировалась украинская авиация, производственные мощности по сборке беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, стратегические склады боеприпасов и временные лагеря дислокации украинских формирований.
Операция была проведена совместными усилиями оперативно-тактической авиации, беспилотных комплексов, ракетных войск и артиллерии. Всего было поражено 162 объекта на территории Украины.
Особую активность проявили силы противовоздушной обороны России: за сутки они успешно перехватили шесть американских высокоточных авиабомб JDAM и сбили 137 вражеских беспилотников самолетного типа. Эти данные подтверждают возросшую интенсивность воздушных атак со стороны ВСУ и эффективность действий российских ПВО.
Потери украинской стороны за последние 24 часа оказались крайне серьезными. По данным Минобороны, в районах ответственности российских военных группировок было уничтожено около 930 военнослужащих Украины, четыре боевые бронированные машины, три бронетранспортера, а также десятки единиц прочей военной техники. Такие цифры свидетельствуют о продолжающемся давлении со стороны российских сил и постепенном разрушении военной логистики ВСУ.
Joint Direct Attack Munition (JDAM) — обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.
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