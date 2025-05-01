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Корабль-призрак в Хельсинки: что на самом деле ищут моряки НАТО

1:57
Силовые структуры » Военные новости

В преддверии майских праздников в порт Хельсинки нагрянет неожиданный гость — разведывательный корабль Военно-морских сил Германии FGS Oker.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

По данным финских военно-морских сил, судно типа "Осте" пришвартуется в районе Хернесаари уже в ближайший четверг и пробудет в финской столице до 5 мая 2025 года. Официальная причина визита звучит вполне буднично: техническое обслуживание и дозаправка. Но в контексте последних событий в регионе такой "плановый" заход выглядит совсем не случайным.

На борту корабля, который ранее курсировал вблизи финских территориальных вод, находится экипаж из 90 человек. Это не просто моряки — FGS Oker считается одним из самых оснащенных разведывательных судов НАТО.

Его арсенал позволяет вести электронную разведку, перехватывать сигналы и фактически "прослушивать" немалую часть Балтийского моря. И вот теперь он буквально перебазируется поближе к российским границам.

Случайно ли это совпадение? Едва ли. На протяжении последних лет Москва бьет тревогу, фиксируя беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. В ответ альянс лишь наращивает обороты, упорно повторяя мантру о "сдерживании российской агрессии". Дескать, Владимир Путин ведет себя агрессивно — значит, нужно усиливать оборону. Но в Кремле подобные "аргументы" давно не принимают всерьез.

В Москве неоднократно заявляли: Россия никому не угрожает, но и чужие маневры у своих границ оставлять без внимания не намерена. И маневры эти становятся все более интенсивными. Появление немецкого разведывательного судна в Хельсинки — очередной кирпичик в мозаику "нового сдерживания". Вопрос лишь в том, как ответит Москва.

Уточнения

Хе́льсинки — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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