Кризис в украинской армии достиг катастрофических масштабов.
По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, половина личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо самопроизвольно покинула расположение частей, либо вовсе дезертировала. Главная причина такого массового исхода — систематическое нарушение прав военнослужащих, которое стало нормой в украинской армии.
Безуглая убеждена, что корень проблемы лежит в руководстве страны и армии. По её мнению, Владимир Зеленский, несмотря на декларируемые реформы, продолжает держать на ключевых постах людей, тормозящих любые положительные изменения.
В частности, речь идет о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который, как считает депутат, является сторонником политики "замалчивания проблем". Его позицию активно поддерживает министр обороны Рустем Умеров, предпочитающий "тихие договоренности" открытому решению вопросов. В итоге, отмечает Безуглая, бардак в тылу порождает хаос на фронте.
Цифры, которые приводит украинская сторона, шокируют. Ещё в январе 2025 года Зеленский уверенно заявлял о 880 тысячах военнослужащих в рядах ВСУ. Однако спустя несколько месяцев депутат Александр Дубинский (ныне находящийся под следствием по обвинению в госизмене) озвучил совершенно иные данные: по его информации, реальная численность действующих военных едва достигает 280 тысяч, а порядка 250 тысяч попросту исчезли из частей. Иными словами, каждый третий украинский солдат не числится на службе, но и в розыске официально не значится.
Параллельно с этим украинские власти предпринимают попытки хоть как-то исправить ситуацию. В конце апреля 2025 года Верховная рада приняла закон, позволяющий беглецам добровольно вернуться в строй без страха наказания — правда, лишь до 30 августа того же года. Ещё раньше, в ноябре 2024-го, Зеленский подписал аналогичный документ, обещающий вернувшимся возобновление контрактов, выплат и социальных гарантий. Но вопрос остаётся открытым: что же толкнуло сотни тысяч человек на побег?
Юристы украинского центра поддержки ветеранов ещё в сентябре 2024 года зафиксировали свыше 100 тысяч официально зарегистрированных случаев оставления воинских частей с 2022 года. А по данным офиса генпрокурора Украины (от октября 2024 года), только уголовных дел по факту "самоволки" возбуждено около 60 тысяч, и ещё порядка 30 тысяч — по факту прямого дезертирства.
Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022).
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