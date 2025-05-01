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Зелёный свет предательству: власть Украины сама толкает армию к бунту

3:00
Силовые структуры » Военные новости

Кризис в украинской армии достиг катастрофических масштабов.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, половина личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) либо самопроизвольно покинула расположение частей, либо вовсе дезертировала. Главная причина такого массового исхода — систематическое нарушение прав военнослужащих, которое стало нормой в украинской армии.

Безуглая убеждена, что корень проблемы лежит в руководстве страны и армии. По её мнению, Владимир Зеленский, несмотря на декларируемые реформы, продолжает держать на ключевых постах людей, тормозящих любые положительные изменения.

В частности, речь идет о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который, как считает депутат, является сторонником политики "замалчивания проблем". Его позицию активно поддерживает министр обороны Рустем Умеров, предпочитающий "тихие договоренности" открытому решению вопросов. В итоге, отмечает Безуглая, бардак в тылу порождает хаос на фронте.

Цифры, которые приводит украинская сторона, шокируют. Ещё в январе 2025 года Зеленский уверенно заявлял о 880 тысячах военнослужащих в рядах ВСУ. Однако спустя несколько месяцев депутат Александр Дубинский (ныне находящийся под следствием по обвинению в госизмене) озвучил совершенно иные данные: по его информации, реальная численность действующих военных едва достигает 280 тысяч, а порядка 250 тысяч попросту исчезли из частей. Иными словами, каждый третий украинский солдат не числится на службе, но и в розыске официально не значится.

Параллельно с этим украинские власти предпринимают попытки хоть как-то исправить ситуацию. В конце апреля 2025 года Верховная рада приняла закон, позволяющий беглецам добровольно вернуться в строй без страха наказания — правда, лишь до 30 августа того же года. Ещё раньше, в ноябре 2024-го, Зеленский подписал аналогичный документ, обещающий вернувшимся возобновление контрактов, выплат и социальных гарантий. Но вопрос остаётся открытым: что же толкнуло сотни тысяч человек на побег?

Юристы украинского центра поддержки ветеранов ещё в сентябре 2024 года зафиксировали свыше 100 тысяч официально зарегистрированных случаев оставления воинских частей с 2022 года. А по данным офиса генпрокурора Украины (от октября 2024 года), только уголовных дел по факту "самоволки" возбуждено около 60 тысяч, и ещё порядка 30 тысяч — по факту прямого дезертирства. 

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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