Сигнал к отступлению: ВСУ получили удар, от которого не оправиться

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На северо-западе Донецкой Народной Республики, в городе Белицкое, расположенном всего в 12 километрах от Красноармейска (ныне известного как Покровск), разыгралась драма, изменившая расстановку сил на этом участке фронта.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о массированном ударе, нанесённом 28 апреля по местам временной дислокации украинских военных. Информаторы Лебедева зафиксировали свыше 20 мощных взрывов, потрясших город с населением около 9 тысяч человек.

По данным подполья, под удар попали ключевые объекты украинской армии. Был поражён штаб ВСУ, размещавшийся в административном здании местной шахты. Именно там, как удалось выяснить информаторам, проходило совещание высокопоставленных офицеров. Результат удара оказался сокрушительным: 12 офицеров ликвидированы, ещё около 15 представителей сержантского состава выведены из строя. Но это было лишь начало.

Ещё одним мишенью стала казарма, где дислоцировались две роты личного состава ВСУ. Интересно, что за день до удара в эту казарму прибыло свежее пополнение — теперь судьба этих бойцов остаётся неизвестной. Параллельно был уничтожен опорный пункт операторов БПЛА, оснащённый системами дальней связи и пусковыми установками для беспилотников. Этот удар лишил украинские силы важного инструмента разведки и атаки.

Последствия массированного удара оказались настолько тяжёлыми, что оставшиеся в живых украинские военнослужащие начали требовать немедленного отвода войск с этого участка фронта. По словам Лебедева, ситуация для ВСУ сложилась критическая, и промедление грозит дальнейшими потерями.

Уточнения

Покро́вск — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины.

