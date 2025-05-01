НАТО играет с динамитом: Россия взяла курс на решительный удар после атаки в Алешках

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Рынок в городе Алешки подвергся разрушительному обстрелу со стороны украинских военных, оставив за собой кровавый след.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

По последним данным, один человек погиб, 11 получили ранения различной степени тяжести. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не сомневается: это не просто случайный удар — за ним стоит тщательно спланированная акция киевского режима. Об этом он заявил РИА Новости.

МИД России выступил с сокрушительным заявлением, возложив ответственность за случившееся не только на украинские власти, но и на их западных кураторов. В заявлении министерства говорится, что сегодняшняя кровавая расправа — прямое следствие финансирования и вооружения Украины странами Запада.

По мнению российских дипломатов, за громкими лозунгами о "восстановлении Украины в границах 1991 года" скрывается нечто гораздо более страшное — "людоедский инстинкт истребления всего русского". В Москве чётко дают понять: подобные сценарии не будут реализованы, Россия не допустит этнической или культурной войны против своего народа.

Заявление МИД — не просто эмоциональная реакция на очередную трагедию. Это жёсткий сигнал всем, кто продолжает вооружать Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже предупредил, что любые военные грузы, следующие на Украину, станут законной военной целью для России.

По его словам, страны НАТО, накачивая Киев оружием, "играют с огнём", совершенно не думая о последствиях. Более того, Лавров подчеркнул, что участие Запада в конфликте не ограничивается одними поставками вооружений — в Германии, Италии и Великобритании идёт активная подготовка украинских кадров, что фактически делает США и альянс прямыми участниками боевых действий.

Ситуация в Херсонской области, ставшей частью России по итогам референдума осенью 2022 года (который, впрочем, Киев не признаёт), остаётся напряжённой. Украинские войска удерживают часть правобережья Днепра, включая город Херсон, в то время как 75% региона контролируется российскими силами. Обстрелы продолжаются регулярно, а мирные жители оказываются в самом центре конфликта.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

