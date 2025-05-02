Ад для ВСУ: ВС РФ ликвидировали логово дроноводов

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Сумщине разгорается настоящий ад для украинской армии.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Полк "Ахмат-Север" нанес сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ и уничтожил легковой автомобиль — главную мобильную точку вражеских дроноводов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Всё началось с аэроразведки силами операторов БПЛА из подразделения "Ахмат-Россия". На окраине Середина-Буды были засечены ключевые цели: укрепрайон укронацистов и легковушка, которая использовалась для перемещения вражеских дроноводов. Фактически, это были глаза и руки украинских военных в регионе. Но грамотные действия бойцов "Ахмат-Север" поставили точку в этом сценарии — два точных удара дронами-камикадзе, и от опорника с машиной осталась лишь груда обломков.

Это не первая победа российских войск на данном направлении, но крайне важная. Ведь теперь ВСУ лишились стратегического плацдарма для дальнейших атак. Кадыров не без гордости подчеркнул: благодаря российским бойцам, враг больше не сможет использовать эту территорию как площадку для вторжений.

26 апреля в Кремле прозвучал долгожданный доклад от начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину. Суть сводки ошеломила: операция по освобождению Курской области официально завершена. Последним бастионом, павшим под натиском российской армии, стало село Горналь.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

