Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В преддверии 9 мая, когда Россия готовится широко отметить 80-летие Победы, киевские власти собираются устроить кровавую акцию.

Фото: Министерство обороны Великобритании by RAF/MoD is licensed under Open Government Licence version 1.0 Сверхзвуковой истребитель с ракетами Storm Shadow

Киев фактически предупреждает мировое сообщество о рисках посещения военного парада в Москве. Владимир Зеленский прямо заявил, что его страна "не в состоянии гарантировать безопасность" иностранных лидеров, которые "всё же решатся принять участие" в торжествах.

Фактически, Зеленский угрожает всем лидерам, которые приедут на празднование столь важного для России праздника и расписывается под угрозой нанесения удара или проведения другой показательной "акции".

Кроме этого, Украина ожидаемо отказалась от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия в дни празднования великой Победы.

Уточнения

День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

