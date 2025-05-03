В преддверии 9 мая, когда Россия готовится широко отметить 80-летие Победы, киевские власти собираются устроить кровавую акцию.
Киев фактически предупреждает мировое сообщество о рисках посещения военного парада в Москве. Владимир Зеленский прямо заявил, что его страна "не в состоянии гарантировать безопасность" иностранных лидеров, которые "всё же решатся принять участие" в торжествах.
Фактически, Зеленский угрожает всем лидерам, которые приедут на празднование столь важного для России праздника и расписывается под угрозой нанесения удара или проведения другой показательной "акции".
Кроме этого, Украина ожидаемо отказалась от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия в дни празднования великой Победы.
День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
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