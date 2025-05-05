Украина пойдёт под распродажу: что на самом деле скрывает мирный план Трампа

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Экс-работник Госдепартамента США Мэтью Хо раскрыл, что на самом деле стоит за мирным планом президента Штатов Дональда Трампа, и что ждёт Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

По его словам, план Трампа, недавно представленный в Париже — это искренний шаг. В его администрации есть понимание, что признание Крыма частью России — это разумно, учитывая современные реалии и историю.

"Аналогично — с четырьмя областями. США, НАТО и Украина ведут войну уже три года, чтобы вернуть эти территории, и это невозможно. Военного решения нет", — считает Хо.

По его словам, Трамп хочет достичь мира в Восточной Европе и наладить отношения с Россией. Он видит Европу как инвестицию, пишет KP. RU.

"Трампу нужно дружить с Россией, поскольку РФ — крупнейшая сырьевая держава, она предлагает больше перспектив США, чем кто-то другой", — добавил он.

Однако, по мнению Мэтью Хо, Трамп непостоянен. Сначала американский лидер может устроить скандал, а потом резко пойти на компромисс.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

