Хитрый ход США в украинском конфликте: вот для чего Британии позволяют вмешаться

Официальные лица США говорят о потенциальном выходе из переговорного процесса по Украине. Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов рассказал MoneyTimes. Ru, что смена риторики властей Штатов говорит о том, что "они на самом деле умывают руки".

Эксперт считает, что ключевую роль может перенять на себя Британия.

"Американцы дают возможность британцам попробовать уладить эту ситуацию. Однако это не означает, что США отказывается продавать оружие, но именно продавать, а не передавать", — заявил Марат Баширов.

Он добавил, что переговорные процессы между э Штатами и Россией по другим трекам продолжаются.

"Для Трампа на самом деле украинский кейс — это всего лишь точка входа для других переговорных треков, где Россия играет определенную роль", — считает эксперт.

Россия же "может склонять чашу или в ту, или в другую сторону". При этом у Москвы точка зрения традиционно последовательна.

"Эта стабильность очень важна для наших партнеров. В первую очередь для Китая, малых стран Европы, Вьетнама и других", — заключил он.

