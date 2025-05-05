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Хитрый ход США в украинском конфликте: вот для чего Британии позволяют вмешаться

1:13
Силовые структуры » Военные новости

Официальные лица США говорят о потенциальном выходе из переговорного процесса по Украине. Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов рассказал MoneyTimes. Ru, что смена риторики властей Штатов говорит о том, что "они на самом деле умывают руки".

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Эксперт считает, что ключевую роль может перенять на себя Британия.

"Американцы дают возможность британцам попробовать уладить эту ситуацию. Однако это не означает, что США отказывается продавать оружие, но именно продавать, а не передавать", — заявил Марат Баширов.

Он добавил, что переговорные процессы между э Штатами и Россией по другим трекам продолжаются.

"Для Трампа на самом деле украинский кейс — это всего лишь точка входа для других переговорных треков, где Россия играет определенную роль", — считает эксперт.

Россия же "может склонять чашу или в ту, или в другую сторону". При этом у Москвы точка зрения традиционно последовательна.

"Эта стабильность очень важна для наших партнеров. В первую очередь для Китая, малых стран Европы, Вьетнама и других", — заключил он.

Уточнения

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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