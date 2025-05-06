Взрыв над Европой: Франция создала неуловимое оружие

2:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Франция запускает тайный проект "Молния" — революционную ракетную установку, способную изменить баланс сил в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Министерство иностранных дел Франции

Недавний доклад двух французских депутатов, Жан-Луи Тьерио и Матье Блоха, стал катализатором событий, после которых оборонная промышленность страны сделала резкий рывок вперед. Компания "Триколор", более известная своими телекоммуникационными услугами, неожиданно заявила о прорыве в военной сфере — создании высокомобильной реактивной системы залпового огня под кодовым названием "Молния".

По заявлению разработчиков из группы Turgis и Gaillard, эта установка способна поражать цели на расстоянии от 75 до 1000 километров, используя как французские, так и зарубежные боеприпасы. Фактически, "Молния" перекрывает весь диапазон потребностей армии — от тактических операций ближнего радиуса до стратегических ударов по объектам противника на дистанции сотен километров.

Особенность комплекса заключается не только в его огневой мощи, но и в высочайшей мобильности. Бронированный автомобиль, оснащенный системой "Молния", настолько компактен, что его без проблем транспортируют военно-транспортные самолеты C-130 или A400M. Это означает, что установка может быть быстро переброшена в любую точку боевых действий, оставаясь малозаметной для радаров противника.

Поводом для срочной разработки "Молнии" стал неутешительный отчет французского Института международных отношений (IFRI), обнародованный осенью 2024 года. Согласно исследованию, на вооружении армии страны числились всего девять устаревших унитарных ракетных установок (LRU), которые рисковали стать небоеспособными уже к 2027 году. Депутаты Тьерио и Блох прямо указали на недопустимость такого отставания, и оборонные предприятия среагировали молниеносно.

Компания Turgis и Gaillard, основанная в 2011 году, с тех пор зарекомендовала себя как амбициозный игрок на рынке инновационных технологий. В ее активе уже есть громкий проект — беспилотник Aarok, позиционируемый как "младший брат" европейского разведывательного дрона Eurodrone. Первый полет Aarok ожидается в ближайшее время, а теперь миру будет представлена и "Молния".

Уже в середине июня на одном из крупнейших авиационно-космических салонов Франции широкой публике покажут прототип "Молнии". Что это значит? Европа на пороге новой эры оборонных технологий, и Франция намерена стать ее "законодателем мод".

Уточнения

Airbus A400M Atlas — четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт производства европейского концерна Airbus Military (подразделение Airbus Group).

