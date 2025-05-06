Несостоявшийся суперсолдат: секрет этого самолета стал известен только сейчас

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5 октября 1993 года на авиабазе Langley произошло событие, оставшееся почти незамеченным для широкой публики.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-16XL

В тот день был представлен реактивный самолет F-16XL High Lift в яркой желто-черной окраске, предназначенный для исследований аэродинамики высокоскоростных истребителей. Но мало кто знает, что за этой невзрачной презентацией стояла настоящая революция в мире авиации — проект, который мог изменить ход военной истории.

Речь идет об F-16XL, экспериментальном истребителе с крылом необычной формы — дельта-крылом типа "изогнутая стрела". Этот самолет был разработан в 1980-х годах компанией General Dynamics в рамках конкурса ВВС США на замену устаревшему F-111 Aardvark. По своим характеристикам F-16XL значительно превосходил стандартный F-16: грузоподъемность выросла вдвое, а дальность полета увеличилась на 50% без потери скорости (до 2 Махов) и маневренности.

Всего было построено два таких истребителя, и их судьба могла бы сложиться иначе, если бы не одно решение Пентагона. В 1981 году F-16XL участвовал в конкурсе Enhanced Tactical Fighter (ETF), но неожиданно проиграл конкуренту — F-15E Strike Eagle. Последний пошел в серийное производство и стал легендарным штурмовиком, тогда как F-16XL сошел с дистанции.

Но что же делало этот самолет особенным? Во-первых, уникальная конструкция крыла. Его площадь составляла 633 квадратных фута против 300 у базового F-16. За счет удлинения крыла на 56 дюймов удалось снизить сопротивление воздуха, повысить топливную эффективность на 65% и нарастить вооружение до 15 000 фунтов на 17 точках подвески (вдвое больше, чем у F-16). F-16XL мог выполнять разворот 5G за 0,8 секунды — фантастический показатель для тех лет.

Лейтенант Лоуренс А. Скантце, командующий дивизиона авиационных систем на момент первого выкатывания F-16XL 2 июля 1982 года, говорил, что задача военных — брать существующие самолеты и "оттачивать их способности". F-16XL был как раз таким образцом "заточки". Его оснастили турбовентиляторным двигателем General Electric F110-GE-100 (тяга до 28 900 фунтов силы с форсажем) и 20-мм пушкой M61 Vulcan.

Однако ВВС сделали ставку на F-15E, и F-16XL ушел в тень. Казалось, проекту пришел конец. Но в 1988 году два построенных экземпляра передали NASA для научных целей. Их использовали на авиабазе Эдвардс в Калифорнии для исследований воздушных потоков и звуковых ударов. Одним из самых зрелищных экспериментов стал полет 1995 года, когда F-16XL № 849 летел в 200 футах позади сверхзвукового разведчика SR-71, изучая сверхзвуковые ударные волны.

Эти данные помогли NASA в программе высокоскоростного гражданского транспорта (HSCT) — ученые искали способ снизить интенсивность звукового удара над городами. Фактически, F-16XL внес вклад в будущее гражданской авиации, пусть и не стал массовым истребителем.

Сегодня эти два самолета — музейные экспонаты, напоминание о том, что иногда самые революционные проекты остаются в тени более удачливых конкурентов. F-16XL не получил признания, но его технические решения до сих пор изучаются инженерами. А ведь будь он выбран ВВС США, расстановка сил в мировой авиации могла стать совсем иной.

Уточнения

General Dynamics F-16XL - модификация истребителя F-16 Fighting Falcon с треугольным крылом типа "изогнутая стрела".

