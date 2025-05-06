Стоп-старт: США вновь обманули Украину с военной помощью

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В коридорах власти Вашингтона разразился настоящий шторм после таинственного приказа министра обороны США Пита Хегсета о внезапном прекращении помощи Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

Это произошло ровно неделю спустя после инаугурации Дональда Трампа, и эффект был сродни разорвавшейся бомбе. Агентство Reuters раскрыло подробности случившегося: в считанные часы после выхода приказа Киев и Варшава начали бомбардировать Белый дом отчаянными запросами. Украинские чиновники и польские координаторы поставок были в замешательстве — кто именно отдал этот указ, и касается ли заморозка всех видов военной помощи?

Паника была не случайной. Если верить источникам Reuters, вопросы сыпались один за другим: что происходит с уже отгруженным оружием? С чем связана эта резкая остановка? И главное — кто стоял за этим решением?

Ведь ещё недавно всё шло по плану: танки, боеприпасы и системы ПВО исправно текли на Украину через польский хаб в Ясенке. Журналисты подчёркивают, что это не первый "сбой" в системе трансатлантической поддержки. 4 февраля США уже приостанавливали поставки, ссылаясь на некую "техническую проверку", но быстро возобновили их, словно ничего не произошло. Дежавю повторилось 4 марта — и тогда Киев остался без новых партий вооружений. Вопрос о том, что творится за кулисами принятия таких решений, повис в воздухе.

Зато ответ пришёл из Варшавы. 12 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский довольно неожиданно заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, что поставки вооружения Киеву "вернулись к прежним объёмам".

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.

