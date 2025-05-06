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Силовые структуры » Военные новости

В России прозвучал суровый приговор украинским военным, нарушившим границы страны.

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Фото: https://www.freepik.com
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Второй западный окружной военный суд отправил за решетку на 17 лет сразу трёх военнослужащих Украины, участвовавших в дерзком вторжении на российскую территорию — в Курскую область. Об этом сообщили Генеральная прокуратура РФ и Главная военная прокуратура, раскрыв детали беспрецедентного судебного процесса.

Речь идёт о трёх бойцах украинских вооружённых сил, каждый из которых выбрал свою роль в трагических событиях этого года. Руслан Полторацкий, командир отделения и старший стрелок 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, Николай Човган из 21-й отдельной механизированной бригады и Лев Кыров, 58-летний солдат 17-й отдельной танковой бригады, были признаны виновными в террористическом акте, совершённом группой лиц по предварительному сговору с тяжкими последствиями (часть 2 статьи 205 УК РФ).

По данным следствия, в разные месяцы 2024 года эти военнослужащие в составе своих подразделений пересекли границу России и приняли непосредственное участие в боевых действиях на территории Курской области. Однако их военная операция завершилась не победными реляциями, а задержанием. Российские силовики скрупулёзно собрали доказательства их вины, и суд не оставил шансов на оправдание.

Процесс проходил в трёх отдельных заседаниях, но итог был единогласным: 17 лет строгого режима для каждого из подсудимых. Приговор вынесен не просто за незаконное пересечение границы, а за действия, которые российская сторона квалифицировала как террористические акты, повлёкшие за собой серьёзные разрушения и угрозу жизни мирных граждан.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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