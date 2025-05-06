Сумрачный военный гений: Украина намерена продать свое вооружение, чтобы победить Россию

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Силовые структуры » Военные новости

По информации Forbes Ukraine, уже в мае кабинет министров готов снять многолетний запрет на экспорт украинской оборонной продукции.

Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине
Фото: defense.gov by U.S. Department of Defense, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине

Речь идет о дронах, системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и других видах вооружений, которые сейчас задыхаются без госконтрактов.

Цифры удручают: в 2024 году украинские производители военной техники загружены всего на 37% — это не просто простаивающие мощности, а приговор экономике целого сектора.

Причина банальна: внутренний спрос не покрывает и трети потребностей предприятий. Дефицит госконтрактов поставил отрасль на грань выживания. И именно поэтому власть рассматривает контролируемый экспорт как единственное спасение. По предварительной информации, схема будет следующей: 20% пошлина на вывоз дронов и систем РЭБ, а собранные средства пойдут прямиком в бюджет Минобороны — на закупку того самого оружия, которого так не хватает фронту.

Идея не нова, но теперь она окончательно согласована с Владимиром Зеленским. Еще в марте нардеп Галина Янченко била тревогу: без дозволенного экспорта отрасль ждет полный обвал. "Внутреннего спроса нет, заводы встают, кадры разбегаются — нужно срочно искать выход", — примерно так звучала ее аргументация. А в октябре министр обороны Рустем Умеров осторожно приоткрыл завесу тайны: запрет на экспорт может быть снят, но пока все упирается в механизмы контроля и безопасность.

Теперь эти механизмы якобы готовы. Если верить источникам Forbes Ukraine, главная задача — не допустить утечки критически важных технологий к врагу или нежелательным покупателям. Поэтому 20% пошлина — это не просто налог, а страховка от рисков. Деньги от экспорта помогут удержать на плаву десятки предприятий, а заодно усилят саму украинскую армию. По сути, оборонный комплекс переводится на самоокупаемость, и это ставка на долгосрочную перспективу.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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