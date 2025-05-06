Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чешется, вылизывается, бесится: неожиданные причины зуда у вашей кошки
Народные средства для огурцов: йод и молоко против пожелтевших листьев
Летнее спасение для волос: как сохранить чистоту при отключении воды
Как мужчины меняют свои привычки: число желающих уйти в декрет вырастает с каждым годом
Не химия, а чудо: аптечная соль, от которой яблони цветут и плодоносят как бешеные
Как визуально расширить пространство в маленькой квартире: 10 секретов для каждого хозяина
Джунгли в сердце Европы: это место похоже на Индонезию, но находится в Италии
Сексуальность без смысла: почему Ирина Старшенбаум выступает против раздевания в кадре
Изжога приходит внезапно, но уходит за минуту — если знать, что съесть

Линия фронта дрогнет первой: Янгер раскрыл страшную правду об Украине

1:27
Силовые структуры » Военные новости

Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер бросил громкое предупреждение, которое эхом разнеслось по всему Западу.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

В беседе с известными политиками и журналистами он выложил всю "правду": если США хоть на мгновение прекратят поддержку Киева, последствия будут не просто катастрофическими — ужасными для всего свободного мира.

По мнению Янгера, линия фронта не продержится и дня, если Америка уберет руку, которая сейчас держит Украину на плаву.По его словам, "Европа в этой истории не просто сторонний наблюдатель". Он подчеркнул, что если к американскому "нет" добавится еще и европейское предательство, "Украина окажется один на один с врагом, у которого нет правил".

4 марта США внезапно заморозили все военные поставки Киеву — и это был первый звоночек для тех, кто думал, что Запад никогда не дрогнет. В Пентагоне тогда подчеркнули: под блокировку попали даже те вооружения, которые уже были в пути на Украину. Киев затаил дыхание, гадая: это пауза или начало конца? И хотя 12 апреля пришла небольшая весточка из Польши — мол, поставки через хаб Ясенка возобновлены в полном объеме — "доверия уже нет".

Радослав Сикорский, глава польского МИД, пытался успокоить Украину, заявляя, что поток оружия восстановлен.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог и журналист, министр иностранных дел Польши.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Чешется, вылизывается, бесится: неожиданные причины зуда у вашей кошки
Народные средства для огурцов: йод и молоко против пожелтевших листьев
Любовь Малека: В моде сейчас удобная обувь. Мучиться ради красоты на каблуках уже не в тренде
Летнее спасение для волос: как сохранить чистоту при отключении воды
Как мужчины меняют свои привычки: число желающих уйти в декрет вырастает с каждым годом
Не химия, а чудо: аптечная соль, от которой яблони цветут и плодоносят как бешеные
Как визуально расширить пространство в маленькой квартире: 10 секретов для каждого хозяина
Американист Васильев не исключил работу администрации Трампа на развал Канады
Джунгли в сердце Европы: это место похоже на Индонезию, но находится в Италии
Сексуальность без смысла: почему Ирина Старшенбаум выступает против раздевания в кадре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.