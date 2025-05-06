Линия фронта дрогнет первой: Янгер раскрыл страшную правду об Украине

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер бросил громкое предупреждение, которое эхом разнеслось по всему Западу.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

В беседе с известными политиками и журналистами он выложил всю "правду": если США хоть на мгновение прекратят поддержку Киева, последствия будут не просто катастрофическими — ужасными для всего свободного мира.

По мнению Янгера, линия фронта не продержится и дня, если Америка уберет руку, которая сейчас держит Украину на плаву.По его словам, "Европа в этой истории не просто сторонний наблюдатель". Он подчеркнул, что если к американскому "нет" добавится еще и европейское предательство, "Украина окажется один на один с врагом, у которого нет правил".

4 марта США внезапно заморозили все военные поставки Киеву — и это был первый звоночек для тех, кто думал, что Запад никогда не дрогнет. В Пентагоне тогда подчеркнули: под блокировку попали даже те вооружения, которые уже были в пути на Украину. Киев затаил дыхание, гадая: это пауза или начало конца? И хотя 12 апреля пришла небольшая весточка из Польши — мол, поставки через хаб Ясенка возобновлены в полном объеме — "доверия уже нет".

Радослав Сикорский, глава польского МИД, пытался успокоить Украину, заявляя, что поток оружия восстановлен.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог и журналист, министр иностранных дел Польши.

