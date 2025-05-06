Ни одной потери: машина, которая меняет ход войны и пугает США

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Силовые структуры » Военные новости

В ходе специальной военной операции на Украине российская боевая машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" доказала свою незаменимость и эффективность, заслужив восхищение даже зарубежных экспертов.

ВПК РФ
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВПК РФ

На страницах издания The National Interest аналитик восторженно отозвался о внешнем облике "Вепря", назвав его машиной апокалиптического вида, настоящим механическим демоном, созданным для одного — устранять минные угрозы.

По мнению журналиста, основная задача "Вепря" заключается в оперативном создании безопасных коридоров на заминированных территориях, позволяя наземным войскам и уязвимой технике продвигаться вперёд без риска подорваться на смертоносных ловушках. Особое внимание разработчиков из "Уралвагонзавода" (входящего в структуру "Ростеха") было уделено выживаемости экипажа: броня машины обеспечивает практически танковый уровень защиты — не хуже, чем у легендарного Т-90.

Самое удивительное, подчеркнул автор публикации, что за всё время боевых действий на Украине ни одна БМР-3МА не была потеряна или серьёзно повреждена, что само по себе говорит о высочайшей надёжности конструкции. Эксперт издания сделал вывод, что передовые системы защиты и уникальные технологии разминирования "Вепря" позволяют российским военным сохранять высокий темп наступления даже в районах, буквально нашпигованных минами и взрывными устройствами.

На практике "Вепрь" используется не только в зонах прямых боевых столкновений, но и для очистки сельскохозяйственных угодий Донецкой Народной Республики от наследия конфликта — сотен взрывоопасных предметов, которые десятилетиями могут таить угрозу для мирного населения.

Оснащённая специальным тралом, машина движется со скоростью пешехода (5-12 км/ч), методично "прочёсывая" минные поля и проделывая проход шириной в несколько метров. Этого достаточно для безопасного движения любой техники — от тяжёлых танков до тракторов и гражданских автомобилей.

После того как БМР-3МА "протраливает" территорию, в дело вступают сапёры с миноискателями и щупами, тщательно проверяющие каждый метр земли. Те взрывоопасные предметы, которые невозможно извлечь, уничтожаются контролируемыми взрывами прямо на месте. Таким образом, "Вепрь" становится ключевым звеном в цепи возвращения земель к мирной жизни.

Уточнения

БМР-3М "Вепрь" - российская бронированная машина разминирования.
Боевая машина разработана на базе основных танков Т-72, Т-90, Т-90А.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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