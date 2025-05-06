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Дорога в никуда: ВСУ получили прямой приказ уничтожать гражданских и волонтеров

2:33
Силовые структуры » Военные новости

В прифронтовых районах Харьковской области, находящихся под контролем российских войск, сложилась катастрофическая ситуация.

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

Волонтёры, рискующие жизнью ради доставки гуманитарной помощи мирным жителям, столкнулись с новой и крайне жестокой угрозой. По словам одного из таких добровольцев, регулярно поставляющего продукты питания, медикаменты и хлеб в самые горячие точки, операторы БПЛА украинских вооружённых сил получили приказ атаковать гражданские автомобили, невзирая на то, что в них находятся обычные люди и жизненно важные грузы.

Доставка помощи в эти районы и без того напоминает лотерею: территория буквально нашпигована FPV-дронами и разведывательными БПЛА украинской армии. "Можно выехать и через две минуты уже получить удар дрона", — признаётся волонтёр в беседе с РИА Новости, описывая постоянную смертельную опасность на маршрутах. По его словам, каждый выезд за гуманитарным конвоем — это игра на выживание, где ставкой является не только груз, но и жизни водителей.

Трагический опыт уже есть. В конце апреля машина этого самого волонтёра, перевозившая очередную партию помощи, подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. Мужчина получил осколочные ранения, но, чудом выжив, уже вернулся к своей опасной работе.

Теперь он утверждает: ситуация изменилась в худшую сторону. Перехваченные радиосигналы украинских военных раскрыли страшную новую тактику: целенаправленные удары по гражданским автомобилям.

Волонтёр убеждён, что таким образом украинские силы пытаются запугать местное население, создав атмосферу постоянного страха и хаоса. "Сейчас у них задача — бить именно по гражданским машинам", — передаёт он слова из вражеских радиоперехватов. Фактически, речь идёт о целенаправленном терроре в отношении тех, кто оказался в зоне боевых действий и не имеет возможности эвакуироваться.

Людей, оставшихся в прифронтовой зоне, фактически поставили на грань выживания. Продукты, лекарства, элементарная гуманитарная помощь — всё это теперь доставляется под непрерывным дроновым обстрелом. Волонтёры, как и мирные жители, оказались в ловушке: с одной стороны — боевые действия, с другой — сознательное уничтожение всего, что хоть как-то поддерживает остаток нормальной жизни.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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