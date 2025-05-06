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Индия нажала красную кнопку: официальный Дели объявил о начале операции против Пакистана

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Напряжение между Индией и Пакистаном достигло критической отметки.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии запустили масштабную ракетную операцию в спорном регионе Кашмир, нанеся удары сразу по нескольким стратегическим точкам на пакистанской территории. Города Котли, Бахвалпур и Музаффарабад оказались под прицелом индийских ракет.

Официальные военные структуры Дели подтвердили факт атаки, но подчеркнули: все цели были исключительно террористическими лагерями, а не военными объектами Пакистана.

Операция, получившая кодовое название "Синдур", уже обернулась настоящей воздушной войной. Пакистанские силы ПВО не заставили себя ждать: в небе над Кашмиром был сбит индийский истребитель. Сообщения о перестрелках, взрывах снарядов и воздушных боях поступают с обеих сторон границы.

По заявлению индийского военного командования, всего атаке подверглись девять ключевых объектов, якобы использовавшихся для подготовки боевиков. Однако Исламабад уже назвал действия Дели "актом неприкрытой агрессии". В пакистанском Генштабе утверждают, что ракеты легли в непосредственной близости от гражданских населённых пунктов, а значит, истинной целью Индии было дестабилизировать регион, а не борьба с терроризмом.

Уточнения

Кашми́р — спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплён официальными соглашениями о границах. Сам Кашмир является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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