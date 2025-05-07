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Нехватка вооружений: Украина обвинила Пакистан и Индию в недостатке оружия для ВСУ

2:04
Силовые структуры » Военные новости

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своём Telegram-канале дал неутешительный прогноз: попытка Пакистана срочно восполнить запасы оружия лишь ухудшит ситуацию на мировом рынке вооружений.

Польско-американские солдаты боевой группы проводят тренировку с гаубицей M777
Фото: dvidshub.net by Чарльз Роузмонд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Польско-американские солдаты боевой группы проводят тренировку с гаубицей M777

По его словам, это обострит дефицит, взвинтит цены и сделает доступ Украины к оружию ещё сложнее. Иными словами, Киев получит обратный эффект: помогая себе чужими снарядами, Пакистан теперь рубит сук, на котором держалась вся его обороноспособность.

В распоряжении индийского агентства ANI оказались данные, которые иначе как приговором Пакистану не назовёшь: на данный момент армия этой страны имеет боезапас всего на четыре дня полноценных боевых действий.

Причина всё та же — снаряды ушли на Украину, а новые поставки ещё не поступили. И вот в этот момент, как по заказу, в Пахалгаме (спорный Кашмирский регион) случился кровавый теракт: вооружённые люди расстреляли группу туристов, убив несколько человек. Индия не стала терпеть — и запустила военную операцию "Синдур".

В ночь перед обострением Минобороны Индии отчиталось: индийская авиация нанесла удар по девяти целям на территории Пакистана. Под прицел попали террористические объекты (по версии Дели), но важно другое: ни один военный объект пакистанской армии не пострадал. Индия дала понять — это предупреждение, а не начало полномасштабной войны. Но Пакистан предупреждение не оценил.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что силы ПВО сбили пять индийских истребителей при отражении атаки. В Исламабаде подняли по тревоге всю систему обороны: воздушное пространство закрыто на 48 часов, а по целям в Индии уже запустили ответные ракеты. Нью-Дели в долгу не остался — сообщили о как минимум трёх погибших гражданах после пакистанских обстрелов.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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