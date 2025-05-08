С начала перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным, Россия прекратила боевые действия по всей линии спецоперации.
Однако Украина продолжает свою агрессию: на данный момент зафиксировано уже почти 500 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Помимо этого, враг дважды пытался прорваться через российскую границу в Курской области и атаковал Дзержинск в ДНР.
Российская армия вынуждена зеркально реагировать на каждое нарушение националистов. В военном ведомстве подчеркнули, что все группировки армии России с полуночи 8 мая полностью выполняют приказ о прекращении огня.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.