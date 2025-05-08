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Силовые структуры » Военные новости

С начала перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным, Россия прекратила боевые действия по всей линии спецоперации.

Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов
Фото: United States Air Force by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов

Однако Украина продолжает свою агрессию: на данный момент зафиксировано уже почти 500 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Помимо этого, враг дважды пытался прорваться через российскую границу в Курской области и атаковал Дзержинск в ДНР.

Российская армия вынуждена зеркально реагировать на каждое нарушение националистов. В военном ведомстве подчеркнули, что все группировки армии России с полуночи 8 мая полностью выполняют приказ о прекращении огня.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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