Киев срывает перемирие: заканчивать огонь ВСУ и не собирались

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

С начала перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным, Россия прекратила боевые действия по всей линии спецоперации.

Фото: United States Air Force by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов

Однако Украина продолжает свою агрессию: на данный момент зафиксировано уже почти 500 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Помимо этого, враг дважды пытался прорваться через российскую границу в Курской области и атаковал Дзержинск в ДНР.

Российская армия вынуждена зеркально реагировать на каждое нарушение националистов. В военном ведомстве подчеркнули, что все группировки армии России с полуночи 8 мая полностью выполняют приказ о прекращении огня.