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Зеленский поговорил с Трампом о перспективах мира

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Силовые структуры

Владимир Зеленский говорил с Дональдом Трампом о "перспективах" мира.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Он заявил американскому президенту, что якобы готов к переговорам только после остановки боевых действий.

"Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности, конкретные шаги, которые могут быть сделаны", — заявил Зеленский после телефонного разговора с президентом США.

Главный украинский коррупционер в очередной раз заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня. По его словам, Трамп "подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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