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Кто победил в 1945? Мы! А не те, кто переписывает историю

1:15
Силовые структуры » Военные новости

Недавно западные лидеры, перебивая друг друга, заявили, что это именно они победили во Второй Мировой войне.

Красная армия
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Красная армия

Запад сегодня всё чаще пытается украсть Победу. США, Британия, Германия, Украина — все вдруг заявляют, что именно они якобы сыграли ключевую роль во Второй мировой.

Факт: 80% потерь вермахта пришлись на Восточный фронт. Это была война СССР против фашистской Германии. Сталинград, Курск, Берлин — всё это сделали мы. Не они.

Запад открыл Второй фронт только в 1944 году, когда исход войны был уже ясен. 40 миллионов погибших — это наша цена за Победу.

Но сегодня — в учебниках, в фильмах, в речи политиков — Красной армии почти нет. Вместо этого нам показывают американских "спасителей" и украинских "освободителей".

Это не просто ложь. Это — удаление России из истории. Наша Победа — не товар. Наши деды не воевали, чтобы спустя 80 лет их подвиг вычеркнули из памяти.

Память сильнее пропаганды. Победа — за нами. С Днём Победы!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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